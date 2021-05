Luca Uccello

Per il Milan il cammino per arrivare in Champions League è complicato. Domenica sera la Juventus, mercoledì il Torino, poi il Cagliari, infine l'Atalanta. Quattro partite, dodici punti a disposizione e altre quattro squadre che tenteranno di fare lo stesso Non c'è più tempo per sbagliare. Chi sbaglia esce dal gioco. Allo Stadium domenica è una gara da dentro o fuori e per fortuna di Pioli l'unico assente giustificato è Castillejo, fermato dal giudice sportivo per un turno (sul mercato lo vogliono Siviglia ed Espanyol). Un Milan che si affida come sempre a Zlatan Ibrahimovic, alle sue giocate e ai suoi gol. Al momento ne ha fatti 15, alla Juventus da avversario solo due. E tutti con la maglia del Milan. Il primo nella stagione 2010-11, in un Milan-Juventus terminato 1-2. La rete con un colpo di testa di Zlatan però non servì a niente. Il secondo gol è arrivato nello scorso campionato, stagione 2019-2020. Il Milan supera la Juventus per 4-2 e Ibra dagli undici metri non sbaglia. Nella gara di andata a San Siro, Ibra non c'era, era infortunato. Ora sarà al centro dell'attacco, giocherà al fianco di Rafael Leao preferito (a oggi) ancora a Rebic. Quella del 6 gennaio scorso contro i bianconeri fu tra l'altro la prima sconfitta della squadra di Pioli, la prima di una lunga serie che ha rimesso in discussione la qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Ora la squadra rossonera è costretta a viaggiare a braccetto con Atalanta e Juventus, guardarsi le spalle da Napoli e pure dalla Lazio. Insomma, non si può scherzare.

