Luca Uccello

Per fortuna c'è Fikayo Tomori. C'è lui a Bologna al fianco di capitan Romagnoli. Il difensore, ex Chelsea, già in campo per necessità con l'Inter in Coppa Italia, tornerà utile anche domani pomeriggio allo stadio Dall'Ara contro Mihajlovic. E' il difensore che mancava, quello che ha preso il posto di Leo Duarte e Musacchio che hanno detto addio al Milan. E ora farà il suo esordio in campionato.«Giocare con Romagnoli è stato bello, spero che potremo disputare tante partite insieme. Io non parlo ancora l'italiano, quindi la comunicazione non è semplice, ma speriamo di fare grandi cose». A spiegargli il Milan ci ha pensato Thiago Silva. Dalla Premier League alla Serie A senza nessuna paura. «Sono convinto di aver preso la decisione giusta, voglio far parte della storia di questo club, partecipare ai successi del Milan». Tomori pronuncia la parola scudetto. Una parola che conosce e riesce a pronunciare anche in italiano. Una parola che non ha paura di pronunciare. «Sono arrivato con il Milan primo in classifica, dobbiamo credere allo scudetto. Sarebbe un grande risultato. Non dobbiamo avere paura di parlare di scudetto, paura di nessuno. Ci crediamo tutti». In questi ultimi giorni di mercato, il Milan potrebbe provare a prendere un vice Theo Hernandez: Dopo aver perso Junior Firmo, il colpo last-minute dei rossoneri potrebbe essere Matias Vina, 23enne terzino sinistro del Palmeiras. Donnarumma e Calhanoglu verso il rinnovo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

