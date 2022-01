Luca Uccello

Pensare a cosa è successo a San Siro, contro lo Spezia fa ancora male (1-2 al 96', con l'effetto Serra...). Il Milan poteva essere in testa alla classifica, un punto davanti all'Inter. Fa male perché non è nemmeno la prima volta che succede che la squadra di Stefano Pioli venga penalizzata. È successo con il Napoli, prima ancora con Roma, Verona e Atalanta. E poi gli episodi con Atletico Madrid a San Siro e a Porto in Champions League.

Non certo una stagione fortunata, quella rossonera con i direttori di gara. Ma piangersi addosso non serve a niente. L'ha già detto Stefano Pioli, lo ha ricordato anche il capitano (in pectore) Davide Calabria, tornato dopo la negatività al Covid. «L'errore di Serra? È umano sbagliare, non mi va di crocifiggere nessuno. Sbagliamo noi e sbaglia anche l'arbitro, ha capito della cag**a, purtroppo è successo. Dispiace perché avevamo fatto gol ed era finita, meritavamo la vittoria». Ma «dovevamo chiuderla prima», ha aggiunto il difensore rossonero che sa che al di là della rete annullata a Messias il Milan la sua partita doveva vincerla prima. Intanto Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso milanista la vede così: «Arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. Forza Milan!».

Riecco Calabria. E adesso come la mettiamo? «Chiudiamo questa partita e voltiamo pagina». Domenica sera a Milano arriva la Juventus (e dopo la sosta il derby con l'Inter) e bisogna ricominciare a vincere per continuare a lottare per lo scudetto. «Ora abbiamo due big match, che, seppur con qualche assenza, affronteremo nel migliore dei modi. Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche in questi giorni, abbiamo il tempo di analizzare questa partita per preparare quella con la Juventus».

Bisognerà ritrovare energia, concentrazione e precisione, anche dagli undici metri perché il problema rigori in casa Milan sta diventando ormai sempre più grande. Sono 8 i penalty falliti dai rossoneri dall'inizio della scorsa stagione in serie A. Nessun'altra squadra ne ha sbagliati di più. Errori che possono costare punti pesantissimi come quello di contro lo Spezia di Theo Hernandez.

E adesso che non c'è Kessie però bisogna trovare una soluzione. In chiave mercato dopo Conti anche Castillejo potrebbe andare alla Sampdoria.

