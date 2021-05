Luca Uccello

Ora il Milan volta pagina. Deve farlo. Deve pensare al suo futuro. Non può perdere tempo, perché ne ha già perso tanto, forse troppo e potrebbe pagarne le conseguenze. La qualificazione alla prossima Champions League non dà nessuna certezza su quei giocatori in scadenza di mercato. Da Donnarumma a Calhanoglu senza dimenticare Dalot, Brahim Diaz e nemmeno Mario Mandzukic. Champions o no il Milan non cambia la propria offerta a Gigio da 7 milioni di euro a stagione più uno di bonus per i prossimi due anni. In settimana Mino Raiola incontrerà la dirigenza rossonera ma non c'è grande ottimismo. Per questo il Milan si è già cautelato, bloccando Mike Maignan dei campioni del Lille.

Al portale turco Fotomac, Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro: «Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Non voglio parlare del mio futuro perché non ho ancora deciso, ora sono concentrato sull'Europeo». Per il trequartista turco c'è un'offerta da 32 milioni di euro per le prossime tre stagioni dall'Al-Duhail. Capitolo Brahim Diaz. Il Milan vuole continuare a puntare ancora sull'attaccante spagnolo e farà un tentativo con il Real Madrid per trovare un accordo. Il giocatore arrivato in prestito, potrebbe restare in rossonero con la stessa formula ma aggiungendo un diritto di riscatto che al momento non c'è. Addio certo per Diogo Dalot e per Marione che ha ringraziato il club per questa possibilità.

Il futuro del Milan sarà ancora con Stefano Pioli che sogna di vincere come allenatore del Milan. Farlo nel Milan sarebbe qualcosa di esaltante. Un sogno che potrebbe anche realizzarsi pensando alla stagione appena passata.

