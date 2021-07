Luca Uccello

Ora chiamatelo pure rimpianto. Un grosso rimpianto. Gianluigi Donnarumma, il miglior giocatore di questo campionato europeo, se ne è andato troppo presto dal Milan. In silenzio, trattato come un traditore. Ha lasciato Milano senza dire nulla, ma parlerà presto, lo ha promesso. Gli ambienti vicino ai colori rossoneri hanno cercato di celebrare la scelta di Casa Milan come una prova di forza. Invece potrebbe, usiamo il condizionale, diventare anche una clamorosa autorete. Di sicuro per Mike Maignan non sarà facile fare meglio, far dimenticare il numero uno. Il migliore al mondo. A peggiorare l'umore dei tifosi rossoneri un'altra statistica: soltanto tre portieri italiani hanno alzato un grande trofeo internazionale nel Dopoguerra: Dino Zoff (Europeo 68 e Mondiale 82), Gianluigi Buffon (Mondiale 2006) e Gianluigi Donnarumma. A soli 22 anni, tra club e Nazionale, il futuro portiere del Psg s'è già trovato 5 volte a decidere il destino di una gara ai rigori: 5 volte ne è uscito vincitore, 2 consecutive a Wembley. Il francese Maignan arriverà a Milanello a fine mese, dovrà prendere le misure alla porta rossonera, cercare di cominciare al meglio perché questa volta non giocherà nel vuoto di San Siro, ma davanti ai tifosi che non perdonano gli errori dei propri calciatori. Per evitarli però il Milan dovrà costruire intorno al francese una formazione all'altezza a cominciare dalla difesa. Dal Monaco dovrebbe arrivare il vice Theo Hernandez: si tratta di Fodé Ballo-Touré, 24enne terzino sinistro con passaporto senegalese, che potrebbe sbarcare in rossonero in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Servono rinforzi anche in mezzo al campo. Il nuovo obiettivo si chiama Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Nelle ultime due stagioni è stato il migliore marcatore stagionale del club russo con 25 reti complessive in 72 partite giocate. Il centrocampista croato costa 25 milioni di euro. Si tratta sulla formula. Domani dovrebbe arrivare a Milano Olivier Giroud. Visite mediche, firma e poi subito a Milanello al fianco di Ibrahimovic.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

