Luca Uccello

Operazione rinnovi. Da Donnarumma a Ibrahimovic passando per Hakan Calhanoglu che vuole restare a Milano, anche senza Champions League. Dopo la conferma di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederik Massara hanno ripreso pieno potere sul mercato. Il progetto giovani non cambia ma come dimostrato con il riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia, ci sarà un mix: campioncini, promesse, scommesse ma anche esperienza.

Il Milan non può farne a meno. Inutile ripetersi sull'importanza di Ibrahimovic in campo, fuori, come richiamo per i tifosi rossoneri.

Si lavora per il rinnovo di Donnarumma che dal Milan non se ne vuole andare. L'ha sempre detto. Tra la società rossonera e Mino Raiola ci sarà un incontro, probabilmente questa settimana, per mettere nero su bianco un accordo di due anni alle stesse cifre, sei milioni netti all'anno, con la possibilità di arrivare a 8 in caso di scudetto.

Capitolo Ibra, volato a Montecarlo insieme a Gigio proprio per discutere la strategia con Raiola. Zlatan aveva un'opzione di rinnovo (scaduta a maggio) sui 6 milioni netti a stagione. Cifra che lo svedese vorrebbe venisse confermata nonostante i suoi 39 anni di età. Una cifra importante su cui il Diavolo vorrebbe avere uno sconto, almeno di un paio di milioni.

Si tratta ma con Zlatan non sarà semplice. Infine Calhanoglu. Gordon Stipic, procuratore del centrocampista turco, è stato convocato per parlare del rinnovo del numero 10. Il contratto di Hakan scade nel 2021 e vale 2,5 milioni netti a stagione. Cifra che sarà portata a 3 più bonus e con l'inserimento di una clausola rescissoria. Nonostante la permanenza di Pioli non sarà più preso in considerazione la permanenza di Jack Bonaventura. Il giocatore non ha trovato l'intesa economica e il Milan non ha mai rilanciato. Addio inevitabile, sicuramente con qualche rimpianto.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA