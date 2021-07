Luca Uccello

Oliver Giroud vuole vincere lo scudetto con il Milan. Vuole farlo con il numero nove sulle spalle. Una sfida quasi impossibile per chi indossa quel numero di maglia. Il primo dopo Filippo Inzaghi (carriera chiusa nel 2012) è stato Alexandre Pato (7 gare, 2 reti), l'ultimo Mario Mandzukic (11 gare e nessun gol).

Nel mezzo Matri (18 gare, 1 rete), Fernando Torres (10 gare, 1 gol), Mattia Destro (15 gare, 3 reti), Luiz Adriano (29 gare, 6 gol), Gianluca Lapadula (29 gare 8 reti), André Silva (40 gare, 10 gol), Gonzalo Higuain (22 reti, 8 reti) e Krzysztof Piatek (20 gare, 5 gol).

Un lungo elenco di fallimenti al qualche l'attaccante del Chelsea non vuol far parte. Ma il rischio c'è, inutile nasconderlo. Un po' perché non partirà titolare, un po' perché gli spazi se Ibra starà bene saranno ridotti, almeno inizialmente. Un giocatore che Tomori ha detto di essere felice di avere con sé, uno vincente che darà una grande mano. È quello che si augura anche Stefano Pioli che ha voluto incontrare di persona l'attaccante francese prima che ripartisse per l'ultima settimana di vacanza: rimetterà piede a Milanello insieme a Maignan, Kjaer e Rebic tra sette giorni.

Direttamente in campo ci andrà invece Brahim Diaz che ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Sarà lui a indossare la numero 10 sulle spalle? Non è escluso. Il Milan crede molto in lui, in un giocatore che con la maglia rossonera è riuscito a fare la differenza: 39 presenze, 7 gol, 4 assist e pure 3 cartellini gialli.

Ufficiale l'arrivo in rossonero di Fodé Ballo-Touré dall'AS Monaco. Il difensore ha firmato un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 5. Sono invece sei gli acquisti totali di Casa Milan: tra Maignan, Tomori, Tonali, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz, solo di parti fisse e riscatti, il club ha investito 56 milioni bonus esclusi.

Una cifra che potrebbe anche aumentare considerato che il Milan è ancora alla ricerca di un esterno basso di difesa, un centrocampista in grado di sostituire Bennacer e Kessie e un altro trequartista. Aumentano le quotazioni che portano a Nikola Vlasic, trequartista di proprietà del Cska Mosca. Il club russo avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto a poco meno di 30 milioni di euro. Una cifra che il club rossonero ritiene ancora alta.

