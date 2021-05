Luca Uccello

Obiettivo Dusan Vlahovic, ma solo con la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché con la Juventus domenica è una gara da dentro o fuori. Senza sarà impossibile prendere l'attaccante della Fiorentina, autore in questa stagione già di 19 reti. A 21 anni il ragazzino di Belgrado oggi è uno degli attaccanti più ricercati sul mercato. Il Milan lo vuole più di tutti, ma il presidente viola Rocco Commisso è convinto che la prossima Fiorentina va costruita intorno a lui. Lo cercano anche top club europei come il Real Madrid che deve pensare al dopo Benzema e a liberarsi di Jovic, altro obiettivo di Maldini la scorsa estate. Se la corte della Casa Reale fosse concreta e si facesse più insistente non sarebbe facile resistergli. Ma siamo ancora nell'ordine dei sondaggi. Ma tra Inter e Milan oggi Dusan avrebbe pochi dubbi: vorrebbe giocare almeno una stagione con il suo idolo, Zlatan Ibrahimovic. Sogno o realtà? Il Milan ha già fatto più di un semplice sondaggio, avrebbe incontrato anche l'agente dell'attaccante serbo; il problema resta sempre la volontà del club viola deciso a rinnovare l'accordo con Vlahovic e a cederlo solo in caso di offerta irrinunciabile. La valutazione è di almeno 40 milioni di euro ma a fine stagione potrebbe salire anche a 50 sfruttando soprattutto il contratto in scadenza nel 2023. Paolo Maldini, che ha bloccato ogni trattativa di rinnovo, starebbe pensando di offrire il cartellino di Rafael Leao. Stessa età, valore diverso. Insomma, c'è da trattare. Che sia lui o un altro giocatore, il Milan la prossima stagione avrà un altro attaccante da affiancare a Ibra che non potrà continuare a reggere da solo l'intero reparto rossonero. Serve un aiuto, un giocatore non troppo ingombrante perché Zlatan fino a quando indosserà la maglia rossonera, vorrà essere protagonista.

