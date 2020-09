Luca Uccello

Non c'è tempo da perdere per il Milan. Non si può. Il contratto di Gianluigi Donnrumma scade tra meno di un anno. Quello di Gigio e del fratello Antonio, ricchissimo terzo portiere. Un rinnovo da chiudere per fine settembre, non più tardi. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro, in contatto con Raiola pronto a volare a Milano per mettere nero su bianco un accordo che sembra scontato solo sulla carta.

La volontà del giovanissimo numero uno rossonero si sa, si conosce da tempo, è quella di restare al Milan anche in futuro, con o senza Champions. Una scelta d'amore che il portierone non ha mai nascosto anche a costo di andare allo scontro con il suo agente che avrebbe avuto la tentazione di portarlo lontano dal Milan già tempo fa, ai tempi di Fassone e Mirabelli.

L'ingaggio attuale di Gigio è alto, altissimo rispetto al tetto monte ingaggi imposto con tanto rigore da Gazidis. Il numero uno rossonero prende 6 milioni netti a stagione, più uno per il suo fratellone. Il club di via Aldo Rossi è pronto a rinnovare per la tre stagioni alle stesse cifre più bonus. Uno per lo scudetto, per la Coppa Italia. Uno per la vittoria in Europa League, uno anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il primo e unico obiettivo per la prossima stagione. Bonus che non convincono del tutto Raiola che vorrebbe aumentare anche la parte fissa. Ci sarà da discutere, da lottare per una firma necessaria, fondamentale.

Ad aiutare il Milan come detto la volontà del giocatore e la mancanza di offerte concrete, da 50 milioni di euro per il suo cartellino. Si dice che la Juve starebbe lavorando per prenderlo a parametro zero. Difficile da credere conoscere il ragazzo primo tifoso del Milan. Con la società in mano al fondo americano ci sarà da discutere anche di capitan Alessio Romagnoli. Per lui c'è più tempo, il suo patto con il Diavolo scade il 30 giugno 2022. Ma come per Donnarumma anche per Romagnoli, Raiola chiederà un aumento, uno strappo alla regola rispetto al tetto degli ingaggi stabiliti con Elliott un anno fa.

Uno strappo alla regola fatto anche per Zlatan Ibrahimovic che alla fine tanto ha chiesto, tanto ha ottenuto. E l'impressione è che possa succedere così anche per gli altri due rossoneri soprattutto dopo l'addio inaspettato di Jack Bonaventura.

