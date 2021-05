Luca Uccello

Nel Milan non c'è più spazio per Gigi Donnarumma (e per Mino Raiola). Il Diavolo guarda già al futuro. E pare che non c'è più spazio per le trattative impossibili, per i giochi di un procuratore che voleva 12 milioni per il portierone, altrettanti, forse di più per sé. Adesso c'è spazio solo per Mike Maignan. È lui il nuovo guardiano del Milan.

Un portiere campione di Francia, futuro numero uno della Nazionale campione del mondo di Deschamps e ora migliore numero uno della Ligue 1 almeno per i lettori di France Football. Tutto confermato anche se manca ancora l'ufficialità.

Quella arriverà nelle prossime ore. Cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il cartellino del portiere francese, bloccato ormai da un mese, è costato invece 15 milioni bonus compresi. «Mike è un grande portiere con tutti i numeri per diventare un grandissimo. Ha capacità tecniche eccezionali. Ha la sicurezza di un veterano con i riflessi di un ventenne. Sono sicuro che diventerà il portiere della nazionale francese».

Parole pronunciate a Calcio&Finanza da Alessandro Barnaba, fondatore del fondo Merlyn Advisors e dal 2020 proprietario del Lille che ha dovuto dire sì all'offerta rossonera. A Milanello Mike troverà un amico speciale' come Zlatan Ibrahimovic, conosciuto al Psg: «Mi è capitato di rispondergli a tono, anche se all'epoca ero un ragazzino. Di 17 anni. Ibrahimovic calciava pallonate a 400 all'ora. Non riuscivo a parare e allora mi dice: Sei un portiere di m.... Solo che subito dopo gli paro un tiro e gli ho detto: E tu sei un attaccante di m.... Sul momento mi ha ignorato, ma poi in spogliatoio mi ha detto che mi apprezzava e ho capito che mi piaceva non solo come giocatore ma anche come persona».

Un segnale di forza di questo Milan che perde però il prossimo miglior portiere al mondo. E lo perde a zero. Questa non può essere considerata una vittoria ma un'operazione a perdere che andava gestista in maniera diversa. Da Casa Milan nessun pentimento.

Il dt Paolo Maldini ha presentato l'ultima offerta a Gigio di un biennale da 7 milioni netti più uno di bonus con una clausola da 20 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions. Rinnovo di contratto al quale andavano poi sommare le commissioni di Raiola, ma su questo aspetto non si è mai arrivati perché il Milan non ha trovato un accordo con il portiere che voleva almeno 12 milioni di euro. Cifra impossibile. Destino simile per Calhanoglu e se il Milan non troverà il giusto accordo anche per Frank Kessie: il suo accordo scade il 30 giugno 2022.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA