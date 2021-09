Luca Uccello

Nel Milan comincia a scaldarsi Pietro Pellegri. Potrebbe toccare al baby con la Lazio, alla ripresa del campionato. Motivo? Olivier Giroud è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stato il club rossonero con una nota ufficiale, comunicando l'esito di un tampone molecolare effettuato a domicilio. Il 34enne attaccante francese, reduce dalla sua prima doppietta contro il Cagliari all'esordio a San Siro domenica scorsa, non ha sintomi e si trova in isolamento fiduciario.

Il Milan ha sottolineato anche come dopo la gara di campionato, Giroud non ha più avuto altri contatti col resto della squadra. La speranza è che non ci siano altri casi, altre positività in vista del ritorno in campo. Senza Giroud, per domenica 12, Pioli deve valutare bene la possibilità di far tornare da subito, al centro dell'attacco, Zlatan Ibrahimovic tornato solo da questa settimana ad allenarsi con il resto del gruppo. Non bisogna dimentica che tre giorni più tardi, mercoledì 15, il Milan sarà impegnato a Liverpool, nella prima gara d'esordio in Champions dopo sette anni di assenza, quindi ci sarà la Juventus.

Insomma, meglio non rischiare e cominciare a pensare che possa essere Pellegri il giocatore a guidare l'attacco contro la Sarri-band, anche perché l'ex Genoa e Monaco non è stato inserito nella lista Champions, come Conti e Castillejo. E a guardare, almeno per qualche partita ci resterà probabilmente anche Tiemoué Bakayoko tornato a casa sua esattamente dopo due anni e tre mesi dalla sua ultima partita in rossonero.

È tornato in una squadra più forte di quella che aveva lasciato e con altre ambizioni. «Questo è sicuramente il club che si addice di più a me ed è il posto in cui vorrei restare. Ho un attaccamento particolare al Milan, lo considero la mia casa ed è qui che vorrei vincere trofei».

E in maglia rossonera dopo aver indossato anche quella del Napoli per volontà di Rino Gattuso, Baka che non dimentica le difficoltà iniziali avute a Milano ritrova due ex compagni del Chelsea come Giroud e Tomori. Con loro proveranno a centrare l'obiettivo scudetto: «Il Milan può ambire a conquistarlo, dopo il secondo posto della scorsa stagione. Ma abbiamo tanti rivali che vanno rispettati».

E non preoccupa l'idea di giocare in un centrocampo a due, anche se Bakayoko in carriera è riuscito a dare il meglio di sé sempre a tre: «Ci pensa Pioli, io non farò mancare comunque il mio contributo. Quello che cercavo qui è la serenità, ora ce l'ho e ho ritrovato pure un grande amico come Kessie».

