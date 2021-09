Luca Uccello

Nei piedi di Ante Rebic. Tocca ancora lui guidare l'attacco del Milan questa sera contro il Venezia a San Siro (alle 20,45). A lui e non a Ibra, al croato e non a Giroud che ancora una volta ha dovuto lasciare Milanello, e dare forfait. Così Stefano Pioli è costretto a mettere il peso dell'intero attacco rossonero sulle sue spalle, sull'attaccante che fin qui ha messo a segno due reti e realizzato due assist. Meglio non poteva cominciare la sua stagione Ante Rebic.

E ora c'è il Venezia da colpire, affondare con l'aiuto dei soliti noti. Fin qui 306 minuti giocati in questo inizio di stagione tra campionato e Champions League. Un inizio che Pioli non ha mai visto. Basta guardarsi indietro e fare il confronto con i numeri. Nella passata stagione il suo primo assist è arrivato all'ottavo turno contro il Napoli, il primo gol invece alla quattordicesima giornata, 11 reti e 7 assist in serie A, più due altri passaggi vincenti in Europa League.

Stesso numero di gol (ma con solo 3 assist) anche al suo primo anno di Milan nonostante la sua prima rete sia arrivata solo alla ventesima giornata di campionato, il 19 gennaio contro l'Udinese con una doppietta.

Una stagione poi con 11 reti complessive e tre assist in campionato più un assist da registrare nelle qualificazioni di Europa League, più anche un gol segnato in Coppa Italia e un assist. Un rendimento, quello attuale, che ha lanciato il Milan in campionato, dietro solo al Napoli.

Reti che continuano a non essere considerate dal ct della sua Croazia che ha deciso di non chiamarlo per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale in Qatar con Cipro (8 ottobre) e Slovacchia (11 ottobre). Senza scuse dopo le critiche ricevute post Europeo, Zlatko Dalic non ha nessun intenzione di perdonarlo. Solo un favore per Pioli che può continuare a goderselo in esclusiva...

