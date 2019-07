Luca Uccello

MILANO - Zvonimir Boban non riesce a nascondere le proprie emozioni, quando parla del suo Milan: «Sono tante, forti. Per me è davvero speciale essere qui, dove ho vinto tanto». E ora vuole riprovarci da dirigente, da dietro una scrivania. «Parlando con Paolo (Maldini, ndr), ho capito che era giusto tornare. Già un anno fa c'era stata una telefonata. Oggi però credo di aver fatto la scelta giusta. Non mi è costato nulla, è una sfida, la più grande sfida della mia vita sportiva. Ho fatto una scelta di cuore».

Un progetto ambizioso, con un allenatore che fa giocare a calcio. Servirà pazienza ma non troppa. «Noi speriamo di ripartire da Milan. Abbiamo nel cuore la voglia di riportare il Milan dove merita. Non è vero che non siamo ambiziosi ma ci sono restrizioni, dei prezzi da pagare non per colpe nostre ma dobbiamo essere bravi e far sì che questo tempo passi veloce. Sta a noi dimostrare che il Milan possa tornare in alto, ai livelli che gli competono. Ce la metteremo tutta».

Poi ancora: «Guai aver paura di fallire, non ho problemi a sbagliare, ma non posso non provare. Faremo di tutto per dare una mano alla squadra».

Il mercato del Milan non passa dalle cessioni, nemmeno da Donnarumma. Lo ha detto Maldini, non lo ribadisce Zorro: «Paolo ha detto che siamo felici ad avere con noi il miglior portiere al mondo o uno dei migliori. Il miglior talento al mondo assolutamente. Per il momento è così, per ora vuol dire che può cambiare, ma non vuol dire che cambierà la situazione. Io le traduco così le parole di Paolo».

Veretout e Bennacer? «Sono due buoni giocatori...». Promettere un colpo? «Non diamo titoli. Non possiamo promettere niente. Chi arriva deve essere un giocatore giusto per il calcio di Giampaolo. Lui ci ha chiesto profili e noi cercheremo di accontentarlo». Tradotto: «Si può sbagliare, si sbaglierà, ma bisogna fare delle scelte logiche. Dobbiamo chiederci se un giocatore può giocare nel Milan, se ha le capacità per farlo. Di giocatori per fortuna io e Paolo ci capiamo...».

Infine l'obiettivo Champions: «È ovvio che il nostro obiettivo deve essere sempre vinvere. Non possiamo avere medie ambizioni. Chi la pensa così non è da Milan. Cercheremo di essere competitivi, di arrivare alla Champions League , di giocare bene e vincere con le prestazioni».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA