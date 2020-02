Luca Uccello

MILANO - Vietato sbagliare ancora. «Bisogna mantenere altissima l'attenzione, non possiamo permetterci di fare un finale di campionato anonimo». Il Milan non se lo può permettere perché maggio è ancora lontano. «Quindici partite sono tante, ma non possiamo più perdere tempo, la squadra non può permettersi un calo di concentrazione. Dobbiamo costruire qualcosa di importante per quest'anno e per il futuro».

Sei gare, altrettante finali: il Torino (stasera a San Siro), Fiorentina, Genoa, Juventus in Coppa Italia, Lecce e Roma) dove bisognerà stringere i denti e lottare. «La semifinale con la Juve allo Stadium , nonostante le difficoltà che abbiamo è ancora aperta, in campionato ci sono tanti punti ma bisogna stringere. La prossima gara per noi sarà sempre quella determinante».

C'è una classifica che parla chiaro. Per l'Europa c'è da fare ancora molto. Per questo contro il Torino non si può sbagliare. «Un avversario difficile da superare per i valori tecnici e fisici importanti dei granata. Avranno grande determinazione di ribaltare la loro posizione, sarà una gara difficile e combattuta come quella di Coppa Italia, dove abbiamo vinto soffrendo. L'importante è sapere come approcciare la gara e come avere posizioni in campo».

Di sicuro le voci sul futuro di Pioli? «Fin qui siamo stati bravi soprattutto a non farci portare via dalle voci di mercato, dobbiamo fare così fino alla fine. Siamo in un grande club, è normale ci siano voci, dobbiamo essere molto concentrati sul nostro lavoro, c'è molta stagione per fare bene, 45 punti a disposizione sono tantissimi. Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando, voglio cercare insieme alla squadra di sfruttare questa situazione».

Anche contro il Torino Ibrahimovic sarà in campo. «Zlatan non parla mai a caso e appena arrivato a Milanello mi aveva detto: mister, fidati. Oggi (ieri, ndr) si è allenato e mi ha confermato che sta bene». Per lui terza partita in otto giorni. Non male per un trentottenne che sembrava finito Capitolo Bonaventura. Dopo le parole di Mino Raiola pronunciate giovedì sera da Roma arriva la conferma che Jack è un obiettivo concreto. Il centrocampista è in scadenza d ed è stanco di aspettare in panchina il suo turno. Per la nuova Roma sarebbe un colpo a zero.

