Luca Uccello MILANO - Una rivoluzione, l'ennesima per un Millan senza pace. Improvvisa,

MILANO - Una rivoluzione, l'ennesima per un Millan senza pace. Improvvisa, ma giustificata. Un caos che potrebbe coinvolgere anche la squadra di Pioli, la decisione futura di Donnarumma come quella di Ibrahimovic di lasciare un club che ama. Una scelta quella di Ivan Gazidis che rimanda il Diavolo direttamente all'inferno.

Via Zvonimir Boban, via perché ha detto la verità: è mancato il rispetto. La parte tecnica, che coinvolge anche Paolo Maldini, è stata scavalcata, senza avvisi, senza rispetto. Alla faccia di un'anima sola. Il Milan è diviso, lo è ancora dopo quello di Galliani e Barbara Berlusconi, dopo quello cinese, dopo quello che ha già fatto fuori Leonardo poi scappare Gattuso.

Addio a Boban che non è riuscito a entrare in sintonia con l'uomo dei conti, che ha proceduto sin dal suo arrivo a una demilanizzazione del club. Via dopo il faccia a faccia a Casa Milan con il massimo dirigente rossonero (presente anche Maldini) che gode continuamente della fiducia incondizionata di Elliott, di un Fondo che continua a investire milioni di euro senza ottenere nulla in cambio.

L'ad rossonero che in questi mesi ha riempito Casa Milan di suoi uomini di fiducia, ha scelto di chiudere anticipatamente il rapporto con una delle due bandiere rossonere, una di quelle di un Milan vincente. La decisione verrà comunicata nelle prossime ore, ma è solo una formalità in quanto il rapporto si è già interrotto.

In bilico anche la posizione di Paolo Maldini che potrebbe però decidere anche di restare almeno fino a fine campionato e poi lasciare. Il suo posto, quello di Stefano Pioli sarà presto da Ralf Rangnick, già stato bloccato da tempo da Gazidis. Secondo la Bild Rangnick avrà un ruolo preciso come aveva Wenger all'Arsenal e per questo sta già studiando l'italiano in vista della sua prossima avventura in rossonero.

Una rivoluzione che non ci voleva ora. A poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus (andata 1-1), da una sfida impossibile nei numeri: in 12 incroci complessivi allo Stadium, il Milan ha perso 11 volte e un pari (2-2) inutile in Coppa Italia, nel 2012. Un pareggio che domani sera invece potrebbe essere invece decisivo.

