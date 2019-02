Luca Uccello MILANO - Un po' Frank Rijkaard, molto Marcel Desailly. Tiémoué

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Un po' Frank Rijkaard, molto Marcel Desailly. Tiémoué Bakayoko piace tanto. Piace ai tifosi, piace prima di tutto a Gattuso che lo ha trasformato da brutto anatroccolo a cigno rossonero. Un giocatore che ora il Milan si vuole tenere, vuole riscattare.Il patto estivo con il Chelsea è chiaro: dopo aver versato 5 milioni per il prestito oneroso a fine campionato il club di via Aldo Rossi ha il diritto di riscattare il centrocampista francese alla cifra pattuita di 35 milioni. Leonardo e Maldini vogliono anticipare i tempi, far prima della nuova e definitiva sentenza Uefa che potrebbe limitare e non poco il prossimo mercato rossonero. Per questa ragione si cerca, e si cercherà di chiudere nelle prossime settimane chiedendo uno sconto ai Blues.L'obiettivo è arrivare almeno a 30 milioni. Ma per restare a Milano, oltre a ridurre il costo del cartellino (i rapporti con il Chelsea sono ottimi dopo l'affare Higuain), Bakayoko dovrà anche tagliarsi il ricco ingaggio da 7 milioni attualmente percepito. Un non problema visto che Tiémoué ha già dato la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze di bilancio della società rossonera.Un giocatore che come detto si è adattato non subito al nostro campionato ma che ha trovato in Gattuso (anche per necessità visto i tanti infortuni in mezzo al campo) quasi un padre più che un allenatore. Ha avuto la pazienza di lavorare personalmente con lui, in campo ma anche in sala video. Dove vedevano i movimenti sbagliati, dove Rino gli dava consigli e suggerimenti.Tutto ha funzionato e ora Bakayoko è un giocatore fondamentale di questo Milan. Sarà ancora lui a guidare i compagni nella complicata trasferta di Roma contro una squadra in crisi. Una gara dove Piatek sarà ancora al centro dell'attacco (chissà come l'avrà presa Cutrone), questa volta con Suso e Calhanoglu (incedibile per Gattuso). Il miglior Milan per uno scontro diretto che non si può assolutamente sbagliare. La classifica è corta e perdere punti potrebbe costare caro, anzi carissimo. Giusto, Rino?