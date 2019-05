Luca Uccello

MILANO - «Un giorno mi piacerebbe allenare il Milan: sono legatissimo al club e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, diversi hanno allenato il Diavolo: magari tocca anche a me una volta». Una riflessione ad alta voce di Andrij Shevchenko che non vuole prendere ancora il posto di Gattuso anche perché «io ho un lavoro, sulla panchina della Nazionale dell'Ucraina, anche se il Milan fa parte della mia vita, in questo momento sono occupato».

Non oggi magari domani, dopo Eusebio Di Francesco già avvistato a Milano, già a colloquio con la massima dirigenza rossonera. Magari dopo Marco Giampaolo che a Genova non ci vuole più stare. Di sicuro due ipotesi, non le uniche, con la consapevolezza che senza Champions gente come Pochettino al Diavolo non ci potrà mai venire. Un colpo al cerchio e uno alla botte da parte di Sheva, che non vuole fare come Inzaghi con Allegri e forse nemmeno come lo stesso Gattuso con Montella. «Rino, sta facendo un grande lavoro, ha sempre avuto qualità umane: dà sempre di più per il gruppo, è un grande motivatore. Non mi aspettavo che Rino diventasse un tecnico completo».

Allenatore del futuro ancora da decidere come il destino di Leonardo e Maldini (Gazidis non avrebbe preso per niente bene la sua fuga a Ibiza in un momento così delicato per squadra e società). Senza Champions la proprietà statunitense potrebbe decidere di cambiare qualcosa, di affidare il mercato ad altri. Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Luis Campos, direttore sportivo del Lille e grande talent scout. Ma non è l'unica possibilità che Ivan Gazidis starebbe valutando con il benestare di Eilliott.

Di sicuro senza Champions la rivoluzione potrebbe essere ancora una volta totale: dirigenza, allenatore e giocatori con nuovi investimenti nel pieno rispetto delle normative Uefa che stanno preoccupando e non poco Casa Milan. Pace fatta per davvero oppure no, a Firenze Bakayoko (che sarà ancora un volta multato) è fortemente in vantaggio su José Mauri che male certamente con il Bologna non ha fatto. Ma al Franchi sabato sera non si può perdere, non si possono lasciare vantaggi a Montella. Una sfida dove aumentano le possibilità di rivedere pure Calhanoglu.

