Luca Uccello

MILANO - Un Diavolo da rivedere, non da rifare. Un Milan che va costruito in mezzo, aiutato dietro, corretto davanti. Le indicazioni di Marco Giampaolo sono semplici ma anche chiare per Maldini e Boban. Cercare giocatori con certe caratteristiche, non campioni, nessun nome.

Meglio di no. Meglio avere giocatori che hanno voglia di arrivare piuttosto che arrivati e non disposti a cambiare il loro modo di giocare. Per questo Suso, tra tutti i sacrificabili, è quello che gli uomini mercato rossoneri dovranno cercare di vendere. Ancora una volta a Casa Milan si è presentato il suo agente Alessandro Lucci. Un incontro non certamente per trattare il rinnovo, tra l'altro a cifre che il Milan ha deciso di non accettare, ma la sua partenza. Suso ha una clausola da 40 milioni di euro. Un prezzo che non sembra attirare compratori per un giocatore che nell'ultima stagione ha dimostrato più che mai i suoi limiti tattici.

Non è semplice riuscirlo a cederlo, nè in Italia come in Europa. Bisognerà forse rinunciare a qualche milione, scendere con le pretese e capire se in Europa qualche grande club è pronto a scommettere sulle capacità del giocatore che nel 4-3-1-2 di Giampaolo non ha una facile collocazione. Da uno spagnolo a un altro, alla missione a Madrid di Maldini e Boban. Secondo il Mundo Deportivo il motivo della visita a Florentino Perez è dovuta al forte interesse per l'Under 21 Dani Ceballos. Giocatore per cui la casa Reale chiede almeno 50 milioni. Secondo Marca ci sarebbe anche un altro giocatore: si tratterebbe di Isco, ma anche in questo caso la richiesta è alta.

In tutto questo il Milan (e non solo a dire il vero) è in attesa di conoscere il suo futuro europeo. L'Uefa e tantomeno il Tas si sono ancora espressi, anche se da più fonti si dà già per scontato che il Diavolo verrà escluso dalla prossima Europa League in cambio di un rientro più comodo del pareggio di bilancio.

Affari spagnoli a parte, da Formentera arriva un «speriamo di giocare nel Milan» da parte di Stefano Sensi (il suo agente ha pranzato con il ds interista Ausilio...), da Firenze invece si ha la certezza che il Milan sia in dirittura d'arrivo per Veretout. Affare da 20 milioni di euro. In Casa Milan sta nascendo un caso Cutrone. Il giocatore non si sente inferiore a Piatek e nemmeno a Schick, l'ultima tentazione del Diavolo... Per la prossima stagione vorrebbe avere qualche garanzia tecnica in più, in caso contrario è disposto ad andare a giocare altrove.

In questo momento Patrick sembra avere più mercato di Donnarumma e Suso, tanto per fare due nomi.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

