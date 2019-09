Luca Uccello

MILANO - «Un derby «aperto, ma con l'Inter «un po' favorita». È il pronostico di Zvonimir Boban, sulla sfida di sabato sera. «I punti sono stati fatti - spiega Boban, ospite della presentazione del libro di Paolo Condò - ma speravamo di essere più avanti. Il derby è sempre aperto: 50 e 50, bisogna controllare le emozioni, anche io ne ho pagato il prezzo. Il derby porta con sé altre cose rispetto ad altre partite».

Boban è convinto che per «amalgamare i nuovi giocatori serva un po' di tempo» e, di conseguenza, ne concede a Giampaolo: «I giocatori bravi si capiscono tra loro, alcune volte dopo due allenamenti senti che c'è sintonia. L'Inter fa un 3-5-2 reale, un sistema più facile rispetto alla difesa a quattro: così è un po' più facile avere amalgama nel sistema di gioco. Manca un uomo spogliatoio? In realtà c'è ed è Donnarumma: ha tanta passione, tanto milanismo dentro, nonostante sia cosi giovane. Ha tanto peso».

La difesa ha preso solo un gol (a Udine, gara d'esordio), ma l'attacco latita, appena due fatti. Delizia e croce di un Milan ancora senza gioco, alla ricerca di un'anima persa anni fa. Nemmeno Marco Giampaolo ci sta riuscendo. Un faticoso inizio, nonostante il calendario non certo impossibile: Udinese, Brescia e Verona.

E ora in vista c'è il derby con l'Inter di Conte, il primo vero esame per una squadra che oggi non è cambiata rispetto a un anno fa, che manda in campo gli stessi giocatori in attesa che il tecnico rossonero si fidi dei nuovi, di chi è stato scelto da Maldini e Boban per cercare di raggiungere il quarto posto, non fallire l'obiettivo Champions. Una squadra più forte rispetto al passato. Ma questo Diavolo non ha ancora un modulo e nemmeno uomini chiave su cui puntare.

L'unica nota positiva, buona solo per le statistiche, è che il Milan dopo la sosta è tornato al successo dopo tre anni senza i tre punti: da Verona (Chievo) a Verona, appunto. Ma al Bentegodi si sono visti i tanti difetti di questa squadra che ha ancora una volta il suo miglior difensore in Gigio Donnarumma che, piedi a parte, sta guidando l'intero reparto difensivo, meglio ancora di Romagnoli. Con l'Inter non ci sarà Calabria per colpa di quel rosso nel finale di gara. E così potrebbe essere l'occasione giusta per Andrea Conti di tornare in pista, anche se le caratteristiche dei due sono diverse. Ma quello che preoccupa maggiormente è l'attacco.

Giampaolo le sta provando tutte, Rafael Leao a parte. A Verona ha deciso di far giocare Paquetà dall'inizio ma la risposta è stata negativa, Rebic è ancora un pesce fuor d'acqua e Bonaventura indietro di condizione. A questi bisogna aggiungere Piatek che, rigore a parte, non ha toccato molti palloni a dimostrazione che il gioco di Giampaolo in fase offensiva è ancora un cantiere aperto.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

