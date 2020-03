Luca Uccello

MILANO - Un'altra stagione buttata, per il Milan. E siamo a tre. La prima e unica cinese con Fassone e Mirabelli al comando, poi quelle con il Fondo Elliott da padroni ricchi, con un progetto a medio-lungo termine affidato prima a Leonardo (e Maldini) poi anche a Gazidis. L'amministratore delegato però ha fatto solo disastri riuscendo ad allontanare prima Leo, poi Gattuso. Ora con Boban (c'è in corso una causa, proprio con Fassone in precedenza) e quasi Paolo Maldini che a giugno potrebbe lasciare Casa sua.

Tre stagioni senza risultati, fuori dall'Europa per colpa dei bilanci precedenti oltre che per i risultati mai arrivati. Gazidis è uno dei principali colpevoli, inutile girarci intorno. Mister 5 milioni di euro netti a stagione non ha fatto altro che imporre paletti, bloccare acquisti (vedi Modric), mettere in continua difficoltà chi non faceva parte del suo personale progetto. Tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic, ci sono quasi tutti gli assistiti di Mino Raiola che guadagnano troppo. Tanto per casse del Milan, per il progetto giovani di Gazidis che ha scelto Rangnick nonostante le rassicurazioni dell'ad sudafricano a Stefano Pioli.

Un allenatore che può sentirsi delegittimato davanti a una squadra che comincia a pensare alla fuga. C'è chi se ne andrà perché il contratto gli scadrà a giugno (Jack Bonaventura), c'è chi deciderà di andare a giocare per vincere. Uno su tutti Gigio Donnarumma. Raiola a giugno porterà delle offerte convincenti per la società di via Aldo Rossi. Cessioni o addii che porteranno dei risparmi al bilancio rossonero che perderà stipendi come quelli di Ibra e Gigio, da sei milioni netti a stagione ciascuno. Potrebbe salutare anche capitan Romagnoli, soprattutto se il progetto fosse solo giovani, senza reali ambizioni. Tra i big con la valigia in mano attenzione a Theo Hernandez. Le sue prestazioni stanno interessando mezza Europa.

Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

