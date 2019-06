Luca Uccello

MILANO - Tutto fermo per Gianluigi Donnarumma al Psg. La prima offerta dei francesi per il numero uno della Nazionale non convince ancora il Milan. Troppo bassa la valutazione complessiva di 50 milioni fatta da Leonardo che, come parziale contropartita, vorrebbe inserire anche Alphonse Areola.

Un altro numero uno che Maldini e Boban oggi non ritengono fondamentale inserire in una rosa di portieri che può vantare Pepe Reina e la promessa (da lanciare) Plizzari, grande protagonista del Mondiale Under 20. Il club rossonero vorrebbe ricavare dalla cessione del suo portierone almeno 60 milioni di euro. Ma Leo sembra conoscere a perfezione la situazione del Milan costretta a realizzare il prima possibile delle fondamentali plusvalenze. Ma non solo.

Il club di via Aldo Rossi ha la necessità di ridurre il monte ingaggi e Gigio costa circa 12 milioni lordi all'anno, di gran lunga il calciatore più pagato in casa rossonera.

A dare forza al Psg c'è anche la scadenza di contratto del portiere che può mettersi d'accordo a zero già da gennaio 2021. Da parte sua, Gigio rimarrebbe volentieri a Milano ma questa volta Raiola ha deciso che è arrivato il momento di cambiare, di vincere qualcosa. Ma sul prezzo l'impressione è che difficilmente il Milan riuscirà a ottenere più di 50 milioni che saranno comunque inseriti a bilancio come plusvalenza.

In uscita per fare cassa e una nuova plusvalenza ci sono anche Laxalt e Cutrone che sono diventati due obiettivi reali del Torino.

Il Milan aspetta un'offerta adeguata sui 40 milioni complessivi che potrebbero essere ripagati in parte dal cartellino di Baselli. In mezzo al campo tutto fermo per Veratout, come per Daniele De Rossi. Ferma anche l'operazione riguardante Lucas Torreira. L'Arsenal non è convinto di cedere il giocatore oltre che della formula proposta inzialmente dal Milan.

Secondo fonti interne del Diavolo il giocatore non sarebbe mai stato valutato dal club, come non sarebbe mai stato contattato il suo agente Pablo Bentancur e nemmeno l'Arsenal. Insomma, Lucas Torreira non sarebbe nel mirino del Milan. Tra gli obiettivi sfumati c'è anche quello di Kabak che resterà in Bundesliga. Il centrale turco, cercato a lungo da Maldini, la prossima stagione giocherà nello Schalke 04. L'attenzione di sposta su Theo Hernandez (Maldini) che avrebbe detto di sì ai rossoneri oltre che al centrocampista classe 98 della Dinamo Zagabria, Nikola Moro (Boban). Ma attenzione a Dennis Praet un fedelissimo di Giampaolo.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

