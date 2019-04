Luca Uccello

MILANO - Tra Milan e Lazio non è ancora finita. Si continua a giocare una partita diversa però da quella del campo (le due squadre si ritroveranno faccia a faccia mercoledì a San Siro, in palio la finale di Coppa Italia).

Se l'esposizione della maglia di Francesco Acerbi ha portato la procura federale ad aprire e chiudere, a tempo record, un'inchiesta su Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko, oggi Casa Milan e i suoi tifosi si domandano perché non sono stati presi provvedimenti verso il coro («Questa banana è per Bakayoko»).

Nel comunicato del giudice sportivo in riferimento al recupero vinto dalla Lazio contro l'Udinese non si trova alcuna traccia del coro intonato dalla Curva Nord laziale contro il centrocampista di colore rossonero. La colpa ricade sugli ispettori federali presenti all'Olimpico che non lo hanno segnalato (come hanno fatto a non sentirlo?), non dando così la possibilità al giudice sportivo di prendere provvedimento all'indirizzo del settore più caldo del tifo biancoceleste. Intanto Leonardo e Maldini hanno richiamato in sede sia Kessie (siamo a due richiami nel giro di un mese) e Bakayolo (che a Parma rischia di non giocare per far spazio a Biglia) per ribadire che certi atteggiamenti in una società come il Milan non sono più ammessi. I due sarebbero stati, secondo le regole interne, multati.

A chiudere il caso Kessie-Bakayoko ci prova Patrick Cutrone. «Se n'è parlato anche troppo, è un episodio che si chiude. Ha già parlato chi doveva parlare». Meglio pensare al quarto posto, alla Champions League. «Ci crediamo, è l'obiettivo di tutti e dobbiamo cercare di raggiungerlo». Personalmente «sarebbe bellissimo giocare la Champions». Inutile negare e Patrick non lo fa: «Abbiamo perso un po' di punti, però non abbiamo mai smesso di crederci. Speriamo di fare altri punti dopo la vittoria con la Lazio».

Bisogna farli certamente con il Parma. «È una partita importantissima per mantenere il quarto posto. Dobbiamo affrontarla con l'atteggiamento giusto. Se non ce l'hai rischi di perdere». E proprio al Tardini Cutrone potrebbe ritrovare una maglia da titolare: «È una scelta che deve fare il mister, io devo farmi trovare pronto in ogni caso e spero di contribuire con più gol possibili per aiutare la squadra. Piatek? Abbiamo dimostrato anche di poter giocare insieme».

