Luca Uccello

MILANO - Tra i capi d'accusa che Ivan Gazidis imputa a Paolo Maldini c'è anche il colpo Lucas Paquetà. Un colpo da 38 milioni di euro, voluto fortemente da Leonardo, condiviso dall'attuale responsabile dell'area tecnica.

Di sicuro il brasiliano, arrivato dal Flamengo a gennaio di un anno, non ha reso come si sperava. È un giocatore da recuperare, uno di quelli su cui Pioli continua a lavorare. I primi mesi di Paquetà in Italia erano stati positivi, con Gattuso che ne riconosceva la qualità anche se non ne capiva (come Giampaolo e ora Pioli) il ruolo in campo. Mezzala o trequartista? Una discussione tattica che ha vissuto anche dei momenti di tensione tra allenatore e dirigenza. Più di due mesi in campo ma a inizio aprile il primo calo, complice un infortunio alla caviglia.

Come non bastasse il 6 maggio aveva rimediato un'espulsione col Bologna con susseguente stop di 3 giornate che aveva posto anticipatamente fine al suo primo campionato. Malissimo con Giampaolo, un fantasma con Pioli con tanto di richiesta a gennaio di essere ceduto e di non essere nemmeno convocato (col Brescia). Un mercato che non l'ha portato da nessuna parte perché Leonardo non ha mai offerto più di 20 milioni (Paquetà a bilancio vale ancora 29 milioni). Perché l'idea di Boban di fare uno scambio con la Juventus con Bernardeschi non piaceva a Paratici e nemmeno a Sarri, perché i sondaggi della Roma per Paquetà come per Suso, non hanno portato a nessuna reale trattativa.

Adesso bisognerà capire cosa accadrà a fine stagione. Finora il brasiliano ha raccolto 19 presenze fra campionato e Coppa Italia, ma solo 9 da titolare per un minutaggio complessivo di 834 minuti (43 di media a gara). Ma quanto vale oggi Paquetà? Probabilmente quei 20 milioni che Leo ha offerto solo due mesi fa. Di sicuro la rosa rossonera da inizio stagione si è svalutata. Secondo uno studio di Sky la valeva quasi mezzo miliardo, mentre ora si è svalutata di 94,5 milioni con un ribasso di quasi il 20% della rosa. Svalutazione in cui devono essere inserite le cessioni di Piatek e Caldara che a Bergamo è tornato a essere un giocatore.

Insomma, c'è saudade di un Milan Brasil che non c'è più. Non c'è con Paquetà e nemmeno con Leao Duarte. Un altro brasileiro che poteva essere un nuovo Thiago Silva (che a giugno va in scadenza col Psg) e invece nulla di tutto questo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA