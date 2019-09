Luca Uccello

MILANO - Torino e Fiorentina per non buttare via un'altra stagione del Milan e un altro allenatore. Dopo nemmeno un mese dall'inizio della stagione Marco Giampaolo sembra essere già a un bivio: dentro o fuori. Dentro se riesce a fare punti pesanti, con il gioco, il suo marchio di fabbrica, ancora inesistente da quando siede sulla panchina del Diavolo. Fuori se dovesse sbagliare ancora una volta una o entrambe le partite. Un solo tiro nello specchio della porta nel derby perso con l'Inter. Mai così male negli ultimi 15 anni.

Ma non solo: un solo gol su azione nelle prime quattro di campionato e quarto tridente diverso in quattro partite giocate fin qui. Confusione in campo e fuori. Anche all'interno della società comincia a esserci qualche dubbio sulle capacità di Giampaolo. La dirigenza rossonera al termine della gara ha preferito il silenzio. Un silenzio di riflessione, di attesa, pericoloso. Sono passati solo 83 giorni dall'arrivo a Milanello dell'ex tecnico della samp e il Milan sta pensando già a chi potrebbe prendere il suo posto, chi potrebbe essere il giusto successore in una stagione che deve riportare il Diavolo tra le prime quattro, in zona Champions.

Giampaolo sembra aver dei dubbi su questa squadra e a fine gara non l'ha nascosto. I sogni dei tifosi si chiama Massimiliano Allegri, di altri Luciano Spalletti, impossibile invece arrivare a Mourinho. Ma sono nomi, niente più oggi. Non c'è ancora stato nessun contatto, nessun sondaggio.

Dal Fondo Elliot (assente anche il figlio Gordon alla stracittadina) non c'è ancora preoccupazione, nessuna voglia di stravolgere il progetto in corso. Casa Milan crede fortemente sui giocatori arrivati in estate e spera che l'attuale tecnico decida di metterli in campo.

Il derby ha fatto scoprire prima Leao poi anche Theo Hernandez. Due che potrebbero dare una mano, a cominciare proprio da giovedì sera quando i rossoneri saranno impegnati allo Stadio Grande Torino contro Mazzarri e una squadra in difficoltà. Poi ci sarà Montella e la sua Fiorentina. Ma c'è anche Bennacer, c'è sempre Rebic. Centottanta minuti per capire se Giampaolo sarà l'allenatore giusto per continuare il progetto deciso da Maldini e Boban.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

