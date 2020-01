Luca Uccello

MILANO - Theo Hernandez e Ante Rebic. Sono il bello del Milan di oggi, di una squadra che rivede l'Europa dopo mesi di critiche, di giudizi negativi. Dall'esonero di Giampaolo (che non faceva giocare nessuno dei due) alle responsabilità di Casa Milan per un mercato giudicato sbagliato troppo in fretta. Le scelte di Maldini e Boban oggi si stato rivelando giuste.

Dalla scelta di puntare sull'esterno francesce scaricato dal Real Madrid e che ora in Spagna rimpiangono al ritorno in Italia di un giocatore che con le maglie di Fiorentina e Verona non aveva mai lasciato il segno. Certo l'arrivo di Ibrahimovic ha dato la svolta a una squadra senza un leader in campo e fuori. «Zlatan è uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio, Tutti noi, ci sentiamo meglio con lui. Stiamo parlando di un personaggio positivo che porta uno stato d'animo vincente nello spogliatoio. Io e lui parliamo spesso, per me è un onore giocare con lui».

Parole di Ante Rebic, a Sportske Novosti. Poi ancora: «Ho raggiunto il mio obiettivo di venire a giocare in un grande club come il Milan, ora voglio lasciare un segno qui. Voglio fare qualcosa per cui sarò ricordato. Credo in me stesso e so che posso essere utile a questa squadra».

Ma non è stato facile per lui aspettare in panchina, aver a disposizione solo pochi minuti. «Ho avuto pazienza, mi sono fatto trovare pronto. Penso di aver giocato bene l'ultima partita del campionato, di aver segnato due gol importanti, di aver giocato anche in Coppa molto bene. L'allenatore ha visto ed è convinto di poter contare su di me».

Stefano Pioli ora ci crede, può contare su di lui, su Rafael Leao e anche sul ritrovato Castillejo. Ma soprattutto può contare sul terzino goleador, su un giocatore entrato in punta di piedi nel mondo Milan, che corre tanto, che tira molto, che centra la porta. Nessuno in Europa ha fatto come lui. Il primato in rossonero spetta in questo momento ad Aldo Maldera, autore di 9 gol nell'anno della Stella (1979). Non sarà facile raggiungere questo traguardo, ma il francese è lanciatissimo (cinque reti, è il momber del Diavolo) e mancano ancora 18 partite.

