Luca Uccello

MILANO - Suso è un problema. Forse lo è sempre stato per il Milan. Un problema che Stefano Pioli deve risolvere magari con l'aiuto del mercato di gennaio, certamente con l'appoggio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. La situazione si è fatta insostenibile per lui e per la squadra. Ogni pallone che tocca lo spagnolo a San Siro ormai è un fischio, da ogni parte dello stadio. Il giocatore non è tranquillo anche perché la società non ha ancora accettato le sue richieste per un rinnovo di contratto sempre più complicato con l'arrivo di Raiola. Fin qui ha segnato una rete, ha collezionato due assist, ha condizionato prima Giampaolo che lo vedeva come trequartista, poi Pioli. Le qualità non mancano allo spagnolo che però non riesce più ad esprimerle con continuità. E la squadra è condizionata in campo dalla sua presenza. Solo Mihajlovic era riuscito a spedirlo' a Genova per sei mesi in esilio. Sei medi d'oro per Suso, meno per il Milan ma non per colpe di Sinisa. Ora che c'è Ibra, per Suso la vita si complica e non poco. Serve un altro modulo, servono centrocampisti o attaccanti come Leao bravi ad inserirsi, a buttare dentro i palloni che Zlatan crea per i suoi compagni di squadra. Sul mercato Suso non ha richieste, non ai 40 milioni della clausola rescissoria che ha nel suo contratto in scadenza solo nel 2022. Una scadenza ancora lontana che costringe Casa Milan a trovare una soluzione che possa permettere al Milan di non perdere una possibile plusvalenza. Ma già da Cagliari, sabato prossimo, Suso è destinato a sedersi in panchina. Il resto lo farà chi scende in campo, in un modulo, il 4-2-3-1, provato nell'ultima mezz'ora a San Siro contro la Sampdoria. Intanto l'arrivo di Ibrahimovic, l'accoglienza che ha ricevuto dal popolo rossonero ha convinto Piatek a guardarsi intorno, accettare di andare a rilanciarsi in un'altra società. In Germania piace al Bayer Leverkusen, in Inghilterra il Newcastle e l'Aston Villa sarebbero pronti a prenderlo, mentre in Italia la Fiorentina e soprattutto il Genoa sognano il colpo. Il Milan aspetta l'offerta giusta. Un anno fa Leonardo lo pago 35 milioni di euro. Non poco. Si complica l'acquisto di Jean-Clair Todibo. Il problema è sempre legato alla volontà del Barcellona ma soprattutto quella del giocatore di rimanere ancora legato al club spagnolo. Il Milan ha deciso di aspettare fino a sabato, nel frattempo ha individuato 2 alternative: Simon Kjaer dell'Atalanta (scambio con Caldara fino a giugno) e l'altro è Andreas Christensen, difensore classe 96 del Chelsea.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

