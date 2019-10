Luca Uccello

MILANO - Sotto gli occhi attenti di Paolo Maldini e Zvonimir Boban a Milanello, Stefano Pioli ha provato per la prima volta la formazione che con molta probabilità scenderà in campo domenica sera contro il Lecce, nel posticipo di San Siro. Una gara da vincere.

Si parte dal 4-3-3, un modulo amico, con Andrea Conti a destra al posto dello squalificato Calabria, con Biglia regista, Paquetà e Kessie ai lati di un centrocampo che riacquista qualità e voglia di giocare il pallone. In avanti l'unico certo di un posto, di giocare è come al solito Suso. L'insostituibile per eccellenza e poco importa se è il giocatore che riceve più critiche insieme a Calhanoglu, per il momento foto fuori dall'undici titolare. Poi, sempre in attacco, ci sono due maglie per tre nomi.

Il nuovo tecnico rossonero dovrà scegliere tra Piatek, Leao e Rebic che parte dietro. Il dubbio è sulla prima punta. Con il giovane portoghese che contende il posto allo spento, fin qui, attaccante polacco. Se giocasse Rafael Leao prima punta, l'ex Eintracht Francoforte partirebbe dal primo minuto largo a sinistra.

Una soluzione che però non sembra convincere ancora Pioli che vota per la continuità, per giocare con un Milan offensivo ma che sappia anche soffrire e sacrificarsi quando la partita lo richiederà. Intanto anche contro il Lecce San Siro presenterà un bel colpo d'occhio: saranno almeno 50 mila i tifosi rossoneri che assisteranno al nuovo Milan targato Pioli.

Una spinta importante dopo le contestazioni con la Fiorentina e con il Genoa per una squadra che deve crescere prima di tutto nella testa. «Non possiamo lasciare che i nostri tifosi siano delusi, arrabbiati con noi. La partita con il Lecce può essere la svolta per noi. Dobbiamo mettere il cuore in campo perché vincere migliora il morale». Ne è sicuro Theo Hernandez che ha il coraggio di parlare di obiettivi, di Champions. «Ci credo sempre al quarto posto, abbiamo un grande organico e possiamo stare davanti. Le ultime gare non sono state semplici, ma siamo una grande squadra e possiamo lottare per qualificarci alla prossima Champions. Dobbiamo dare tutto, anche l'anima, per vincere le partite». Pioli? «Sono sicuro che faremo grandi cose con lui».

riproduzione riservata ®

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA