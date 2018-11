Luca Uccello MILANO - Sos Milan. Rino Gattuso non sa con quale difesa giocare

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Sos Milan. Rino Gattuso non sa con quale difesa giocare all'Olimpico, domenica prossima, contro la Lazio in novanta minuti che valgono il quarto posto, la Champions League.Un'emergenza che ora lo vede costretto a scegliere due strade, comunque in salita. La prima, l'arretramento di Frank Kessie sulla linea di difesa, come a inizio carriera, come ai tempi del Cesena di Drago: «Ha intelligenza per poter fare il difensore centrale, ma potrebbe fare fatica a leggere le traiettorie che vanno alle spalle della linea difensiva. E poi di testa, potrebbe andare in difficoltà».Se Ringhio decidesse di puntare su di lui, «sicuramente in una difesa a tre dove ha più chance di mascherare quelle che potrebbero essere delle normali difficoltà di adattamento a un ruolo che non conosce bene come quello di centrocampista». Ma non solo. «Io - continua l'ex tecnico bianconero - lo farei giocare da centro destra. Perché così avrebbe anche la possibilità di creare superiorità numerica perché ha il coraggio di portare palla».Consigli che potrebbero essere ascoltati da Gattuso che con l'infortunio di Alessio Romagnoli potrebbe decidere di passare alla linea a tre senza spostare Kessie con Abate (più di Calabria, ancora dolorante alla caviglia sinistra) e Rodriguez accentrati accanto a Zapata.Ma c'è anche la possibilità remota di non cambiare modulo e di far giocare con Cristian Zapata, unico centrale rimasto a disposizione del Milan, il primavera Stefan Simic. In un modo o nell'altro Rino potrebbe essere convinto che sia meglio tenere il centrocampista ivoriano nel suo ruolo e completare il reparto formato da Bakayoko e Calhanoglu, oltre che da Suso e Laxalt.Davanti Castillejo e Cutrone (Higuain è squalificato), ma potrebbe anche essere avanzato Suso accanto a Cutrone, con Borini titolare in fascia e Castillejo in panchina.Insomma, nonostante l'emergenza le soluzioni non mancano senza dimenticare che seduti in panchina ci sono pure Bertolacci, naturalmente Montolivo oltre che Josè Mauri e Halilovic. Giocatori che ora potrebbero tornare utili alla causa rossonera. Giusto, Ringhio?riproduzione riservata ®