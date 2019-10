Luca Uccello

MILANO - Si ricomincia da Lucas Biglia. Da chi Stefano Pioli, nuovo tecnico del Milan, conosce, sa cosa può dargli in campo, in quella posizione strategica. Nella sua Lazio l'argentino era il regista, l'uomo che detteva i tempi.

In biancoceleste giocava tanto e segnava anche. Una Lazio che arrivò terza, in Champions League al suo primo anno e finalista di Coppa Italia. Non vinse nulla l'anno dopo ma il gioco c'era. Adesso deve ripetersi, Biglia deve riprendere in manoil Diavolo e guidarlo verso posizioni di classifica diverse da da quella attuale.

A Milano senza dubbio l'ex capitano dell'Argentina non è stato fortunato, condizionato troppo spesso da infortuni ed equivoci tattici che ne hanno limitato il rendimento in maglia rossonera. Ma da giocatore di grande esperienza ha saputo limitare i danni, ritagliandosi un ruolo importante all'interno dello spogliatoio, quello di leader silenzioso. Lui e Reina due con una carte d'identità che danno garanzie al nuovo tecnico che domenica, giorno del suo esordio sulla panchina rossonera, compierà 54 anni. Un compleanno che Biglia e non Bennacer vuole fargli passare al meglio, con una vittoria, i suoi primi tre punti. Non basterà solo vincere, bisognerà anche vedere qualcosa di buono (per il bello ci sarà tempo) rispetto al passato. L'undici di partenza come detto sarà fatto di giocatori di cui Pioli conosce il valore e di quelli che parzialmente lo hanno già espresso in questo inizio di stagione come Leao.

Per Pepe Reina, inutile nasconderlo il momento rossonero non è felice. «Non siamo stati all'altezza delle aspettative e speriamo di migliorare in fretta così da accontentare noi stessi per primi e ovviamente i tifosi».

Pioli? «È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c'è la voglia di riscatto e di fare meglio d'ora in avanti». L'obiettivo? «Vincere la nostra partita. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni settimana, poi a maggio si faranno i conti».

