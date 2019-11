Luca Uccello

MILANO - «Sì, dobbiamo preoccuparci». Non solo per la classifica ma anche perché il Milan non riesce più a segnare. Stefano Pioli è serio e sa che bisogna cominciare a lottare, a fare sul serio. Nelle prime dodici giornate di campionato, il Milan ha raccolto appena 13 punti (14° posto in classifica), con 11 gol fatti e 16 subiti: rispetto a un anno fa, i rossoneri, che erano in quinta posizione hanno fatto otto punti in meno e siglato addirittura dieci gol in meno (il numero delle reti incassate invece è lo stesso).

Numeri, che guardando indietro nel tempo, rispecchiano quelli dell'ultimo Milan di Massimiliano Allegri, stagione 2013-14. La preoccupazione di Casa Milan è rivolta soprattutto a Krzysztof Piatek e a quella maledetta maglia numero nove che ha voluto indossare a luglio nonostante Leonardo lo avesse avvertito (prima di andaresene a Parigi).

Oggi l'attaccante polacco arriva alla pausa di novembre con soli tre gol realizzati, due dei quali su calcio di rigore. Un anno fa aveva realizzato già 13 reti: 9 in campionato A, 4 al Lecce in Coppa Italia. Nella crisi generale del Milan, Piatek resta comunque il miglior marcatore rossonero ma solo perché questo Diavolo ha il sesto peggiore attacco della serie A con una media inferiore al gol a partita.

Una crisi che non riguarda solo Kriz ma tocca da vicino Leao, Rebic come Calhanoglu e Suso fino a Bonaventura, lontanissimo dall'essere un giocatore pronto a fare nuovamente la differenza. Ora Pioli ha due settimane per lavorare sul campo, la società per farlo sul mercato.

Maldini, Boban e Massara non si vogliono far trovare impreparati per il fondamentale appuntamento di gennaio con il mercato di riparazione. Sembra scontata la partenza di Kessie che potrebbe raggiungere l'amico Patrick Cutrone al Wolverhampton. Un addio da 20-25 milioni di euro con plusvalenza che potrebbe portare il club di Via Aldo Rossi a bussare le porte all'Arsenal per Lucas Torreira, finito ai margini del progetto di Emery.

Lo stesso tecnico dei Gunners ha aperto alla cessione di Granit Xhaka. «Abbiamo bisogno di un giocatore come Xhaka, ma non so se giocherà ancora con noi». Lo svizzero è dato in arrivo al Milan già a gennaio. Vedremo.

Martedì 12 Novembre 2019

