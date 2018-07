Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Sette giorni, poi il Milan sarà di Elliott. Una settimana esatta a disposizione di Yonghong Li per trovare nuove risorse e rimborsare il Fondo americano di 32 milioni di euro. Milioni anticipati come da garanzia firmata per l'aumento di capitale previsto per fine giugno e mai sottoscritto da Lì.Una cifra consistente, non quanto l'investimento finora fatto dalla proprietà cinese, che il presidente rossonero pare stia cercando di trovare attraverso nuovi misteriosi finanziatori per scongiurare il passaggio di proprietà forzato e restare saldamente al comando fino a nuova scadenza, quella fondamentale di ottobre, quando Li dovrà restituire oltre la cospicua parte di interessi anche gli oltre 300 milioni di prestito. Soldi necessari per riuscire a prendere tempo con il magnate italo-americano Commisso che nonostante il duro comunicato non ha smesso di volere il Milan.Ma non è il solo. Oltre al patron dei Cosmos di New York c'è sempra la famiglia Rikkets e Stephan Ross che hanno scelto però di rivolgersi alla finanziaria di Paul Singer. Trattative che proseguono a pari passo con quella di Commisso.Un mese decisivo, insomma, per il futuro rossonero che contemporaneamente sta portando avanti la sua battaglia con l'Uefa, il ricorso al Tas dopo l'esclusione dalla prossima Europa League. Un ricorso da presentare entro venerdì a Losanna per una decisione che dovrebbe arrivare per giovedì 19. Poi inizierà l'Europa League. Intanto il fallimentare Mondiale di Kalinic prima e André Silva poi conferma la necessità per il Milan di trovare un attaccante capace di fare la differenza.Ma prima bisogna vendere il croato (c'è anche l'Atletico Madrid), il portoghese e infine Bacca. E nelle ultime ore da segnalare che Bonucci è entrato nel mirino del Psg. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®