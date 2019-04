Luca Uccello

MILANO - Se Piatek non segna il Milan non vince. Lo dicono i numeri, le partite giocate fin qui. Napoli, Inter e Sampdoria (due ko) in campionato, Lazio in Coppa Italia. Più di un indizio, più che una prova del problema che Rino Gattuso oggi deve risolvere prima di compromettere il buon lavoro svolto fin qui.

Bisogna raggiungere l'Europa, bisogna riuscirci provando a tornare a vincere fin da domani sera a San Siro contro l'Udinese, contro un avversario in pieno lotta per raggiungere la salvezza. Facile ma non facilissimo soprattutto se l'approccio del Diavolo sarà come quello visto a Genova, al di là degli episodi discussi da Leonardo (il rigore su Piatek ci poteva stare). Il Milan deve reagire, deve farlo con il suo Pistolero. Ma per riuscirci deve avere la pistola carica di colpi che fin qui stentano ad arrivare in area di rigore.A tratti sembra di rivivere i mesi di convivenza forzata con Gonzalo Higuain.

Non certo nell'atteggiamento dimostrato in campo ma nei risultati, nel fastidio provato di chi sta lassù ad aspettare palloni che non arrivano mai. Piatek è uno che non si lamenta, non è abituato a farlo ma il problema c'è, è reale, comincia a farsi sentire in una corsa ad ostacoli dove ogni errore può costare molto caro. La colpa, ovviamente, non può ricadere sul polacco, troppo isolato e mai servito a dovere. La colpa va agli esterni d'attacco che da troppo tempo non fanno più la differenza. Non ci riesce da tempo Suso, addirittura sostituito, non ci è riuscito nemmeno Castellejo e non ce l'ha fatta neanche Hakan Calhanoglu, altro mistero ormai di un reparto che con molta probabilità Leonardo e Maldini la prossima stagione cercheranno di rivoluzionare a cominciare proprio dai giocatori che possono avere ancora mercato, quelli che possono regalare al bilancio rossonero qualche plusvalenza.

Il rendimento degli esterni rossoneri, compreso Borini, è decisamente insufficiente, lo sa anche Ringhio che al di là delle difese, delle parole da allenatore-padre ha già più di una volta ripreso, motivato, stimolato con parole e scelte gli uomini che devono aiutare Piatek o Cutrone che sia a buttarla dentro. A Marassi ha cambiato tre moduli, forse bisogna trovare uno ancora diverso, magari con due punte fin dall'inizio. Perché magari Piatek e Cutrone insieme possono darsi una mano. E dare un aiuto concreto al Milan.

