Luca Uccello

MILANO - Se ci crede il Bologna, può farlo anche il Milan. Zlatan Ibrahimovic diventa l'ultimo desiderio di Maldini e Boban probabilmente prima della definitiva resa dei conti con la proprietà statunitense fortemente delusa dall'operato dei due dirigenti rossoneri.

Ibra potrebbe essere il nome giusto per cercare di tentare l'ultima rincorsa all'Europa, quella che oggi sembra impossibile solo da accarezzare. Sinisa Mihajlovic ha la parola di Zlatan e a dicembre gli darà una risposta. Ma sul gioco dei sentimenti anche il Milan può contare sull'amore dello svedese per i colori rossoneri. Un amore mai nascosto dopo una separazione dolorosa che aveva lasciato l'amaro in bocca a Zlatan che a Milano tornerebbe volentieri, per la città, per la famiglia, per dimostrare di poter giocare ancora in una grande squadra, di poter fare la differenza. Al Bologna questo non potrebbe riuscirgli perché le ambizioni dei rossoblù sono diverse, sono quelle di salvarsi.

I giocatori non gli mancano e Zlatan sarebbe una ciliegina sulla torta. Ma forse lo sarebbe anche per questo Milan che fatica a segnare e a vincere contro chiunque, non solo contro la Lazio.

Molto dipenderà dalla volontà di Gazidis di accontentare o no (l'anno scorso disse di no) Maldini e Boban, due che in estate hanno fatto spendere tanti, forse troppi soldi per giocatori che si stanno rivelando non adatti al progetto rossonero. Duarte l'ha dimostrato chiaramente al primo vero esame contro Immobile e Correa. Kurtic è apparso solo all'undicesima giornata, mentre Bennacer ha mostrato qualche luce ma anche qualche ombra di troppo. Non parliamo poi di Ante Rebic che prima della Lazio aveva giocato appena 73'.

Un giocatore che sta dimostrando tutte le difficoltà già avute con Fiorentina e Verona. E nella lista dei giocatori arrivati in estate come promesse c'è anche Rafael Leao beccato a fine gara anche dal suo allenatore che gli ha chiesto di dare di più, che può farlo, perché le qualità non gli mancano. Il portoghese dopo la magia con la Fiorentina e qualche strappo qua e là è finito con l'essere un giovane ragazzo che probabilmente gli è girata un po' la testa. . L'unico a salvarsi e uscire tra gli applausi è Theo Hernandez. Il francese, che con Giampaolo aveva faticato a trovare spazio, è esploso. Un signor terzino sinistro. Almeno lui, Maldini, non l'ha sbagliato.

Nel frattempo c'è da registrare la grana Castillejo: uscito per infortunio con la Lazio. Lo spagnolo è stato sottoposto a una risonanza che ha confermato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. L'ex Villarreal sarà out anche per la trasferta contro la Juve: un nuovo controllo verrà effettuato tra una decina di giorni.

Mentre Hakan Calhanoglu, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto relativa alla partita contro la Lazio a cui ha fatto seguito la descrizione: «Continuiamo a lottare e sono sicuro che ci rialzeremo, insieme!».

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

