Luca Uccello MILANO - Sarà una partita vera quella con la Spal a San Siro

MILANO - Sarà una partita vera quella con la Spal a San Siro alle 18, in palio i quarti con il Torino. La Coppa Italia vale moltissimo per questo Milan, per poter raggiungere l'obiettivo Europa. «È una competizione importante. Lo è sempre stato e lo è di più da quando la vittoria ti permette di andare a giocare l'Europa League. La dimostrazione che tutti i grandi club si concentrano su questa competizione». E il Milan, ricorda Stefano Pioli, è un grande club: «Abbiamo una grande storia quindi la Coppa Italia diventa un obiettivo importante, ma è inutile guardare troppo avanti se non al passaggio di questa sera.

Contro la Spal ci aspetterà una partita difficile, combattuta come è normale in Italia e quindi dobbiamo essere preparati». Una gara importante dove però verrà risparmiato, almeno inizialmente, Ibrahimovic. Ma questo non significa che ci sarà un turnover totale. «La squadra dovrà essere competitiva e sarà la migliore possibile. Può essere che per migliore possibile significa avere giocatori più freschi e che non hanno giocato domenica e che quindi, mentalmente e fisicamente, saranno preparati a questa sfida».

Il tecnico rossonero che torna a puntare su Piatek, Paquetà e probabilmente anche Rebic vuole ripetere l'atteggiamento della gara di Cagliari. «Su questa strada dobbiamo costruire il nostro futuro, sono le caratteristiche che ci sono mancate in passato e che ora devono essere presenti nelle nostre prestazioni». Ma non solo. Il Milan deve tornare a vincere a San Siro. Vittoria che manca dal 31 ottobre, proprio contro la Spal. «Purtroppo abbiamo raccolto troppe poche vittorie davanti ai nostri tifosi. Partite che andavano sbloccate e che forse avremmo anche vinto. Adesso però dobbiamo concentrarci sul nostro presente, sul nostro futuro». Obiettivi per il 2020? «Arrivare a maggio con una classifica migliore di quella in cui siamo adesso. Venticinque punti nel girone d'andata non sono un bottino da Milan». Per Begovic (panchina) e Kjaer (in campo) sarà la prima volta a San Siro. Per Ricardo Rodriguez l'ultima: il Psv è a un passo.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

