Luca Uccello MILANO - Rispetto a un anno fa, all'undicesima giornata con Rino

MILANO - Rispetto a un anno fa, all'undicesima giornata con Rino Gattuso in panchina, il Milan ha 8 punti in meno. Tanti per pensare di poter lottare per un posto in Champions, troppi considerato che la rosa rossonera si è rinforzata rispetto a un anno fa.

Ma nei flop in campionato non c'è solo il club rossonero. C'è anche di Napoli, con i suoi 7 punti in meno e il settimo posto in classifica, la Sampdoria (-7) in piena zona retrocessione e il Torino con Genoa (-6) e Spal (-5). C'è chi fa male ma anche chi fa meglio come l'Atalanta e la Roma (+6) e naturalmente il Cagliari (+8). La classifica è difficile da guardare e potrebbe essere peggio ancora dopo domenica.

Sulla strada del Milan ci sarà la Juventus. Una partita che Stefano Pioli dovrà affrontare con qualche assenza di troppo dietro come là davanti. Dietro mancherà ancora Musacchio, giocherà nuovamente Duarte che con la Lazio ha le colpe principali di due gol subiti.

E sulla difesa il Milan sta pensando a qualche ritocco, almeno un rinforzo. Due nomi, due giocatori su tutti. Due che non stanno giocando nella Juventus di Sarri: Rugani e Demiral. Due nomi nuovamente di moda per una difesa che ha subito fin qui 15 reti contro le 11 fatte. Un saldo negativo che fa male, che confrontato con chi sta davanti è un dato certamente negativo. Ecco perché Maldini e Boban stanno cercando una via d'uscita.

Il fondo Elliott ha dato la sua disponibilità per investire ancora milioni di euro pur di centrare l'obiettivo Europa. Serve un difensore, servirà un centrocampista di grande qualità, serve certamente un attaccante che la butti dentro, uno come Ibrahimovic. Investimenti necessari per tornare a lottare per i quartieri alti della classifica, Uefa permettendo.

Nelle prossime settimane Gazidis sarà di persona a Nyon per proseguire il discorso interrotto lo scorso giugno dopo la decisione di escludere il club rossonero dall'Europa League conquistata con tanta fatica da Ringhio.

Il mercato si farà, i rinforzi arriveranno ma quanti e di quale valore dipenderà molto da cosa uscirà dal faccia a faccia con chi controlla i conti e decide per il Fair Play finanziario.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

