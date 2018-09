Luca Uccello MILANO - Ripartire, questo è l'ordine per il Milan, dopo i

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Ripartire, questo è l'ordine per il Milan, dopo i due mezzi passi falsi con Cagliare e Atalanta. Bisogna farlo dalle poche che funzionano: naturalmente Suso e Higuain. Due che hanno fatto in fretta a capirsi in campo. Fondamentali gli assist dello spagnolo, decisivi le due reti dell'argentino in campionato per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League.Tuttavia sarà complicato riuscirci perché come dice l'ex capitano e ora dirigente rossonero Paolo Maldini manca qualcosa a questa squadra. «Ci manca qualche giocatore e un salto di mentalità. Ci vorrà tempo per crescere, speriamo di farlo nel minore tempo possibile».Gli risponde Demetrio Albertini, altro grande ex rossonero dei bei tempi andati: «La mentalità la costruiscono la società, l'allenatore e i giocatori. La si costruisce insieme, ponendosi obiettivi importanti e non pensando solo a quello che si sta costruendo ma provando a vincere con obiettivi ambiziosi. Poi a fine anno si tirano le somme, altrimenti lo scatto non succede».Rispetto a un anno fa, al Milan di Montella quello di Gattuso registra un preoccupante meno 5 punti. Ancora nessun allarme né per il Diavolo, né per Ringhio, ma a Empoli bisogna avere la forza di vincere, prendere tre punti giocando per novanta minuti e non solo per poco più di un tempo. Da una vittoria, sfruttando ancora un calendario per amico il Milan può raggiungere la Championse? «Noi ci crediamo - dice convinto l'ex capitano e colonna rossonera - La squadra ci deve credere, non è solo l'ambiente che spinge senza averne le possibilità, abbiamo la possibilità di arrivarci. Le partite come quelle contro l'Atalanta succedono a tutte le squadre, non è che le altre, Juve a parte, stanno giocando così bene. Siamo sul livello delle altre, noi ci siamo sicuramente». Insomma, bisogna provarci, avere il coraggio anche di provare a farlo cambiando qualche giocatore.Intanto la società rossonera, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha affermato che i debiti rossoneri accumulati dalla gestione precedente sono stati totalmente azzerati. Questo grazie al rimborso anticipato dei due bond da 128 milioni di euro.riproduzione riservata ®