MILANO - Rino Gattuso è un duro. È uno che ha la testa dura. Ma fin qui ha avuto ragione lui. Ce l'ha avuta con Tiemouè Bakayoko trasformato in un giocatore vero dopo partite brutte, poco esaltanti, facendo arrabbiare i tifosi, far rimpiangere Montolivo.

Oggi Bakayoko viene descritto come un giusto mix tra Frank Rijkaard e Marcel Desailly. Due giocatori che a Milano, in rossonero hanno fatto parte della storia del club. Nessun paragone invece per un'altra grande fissazione di Rino: Hakan Calhanoglu tornato al gol lo scorso sabato contro l'Atalanta con una rete di potenza, importante per la vittoria, per la classifica di oggi, per la Champions di domani. Una rete che gli mancava in campionato dal 20 maggio 2018, quando realizzò una rete contro la Fiorentina e servì ben tre assist: 272 minuti di digiuno per il centrocampista turco mai messo in discussione dal suo tecnico che ha sempre creduto in lui, anche nei momenti più difficili.

Lo ha protetto, lo ha difeso, lo ha sempre messo in campo contro giudizi, pregiudizi e fischi di uno stadio intero. Fischi severi, sempre criticati dal suo allenatore che sabato sera a Bergamo ha raccolto le sue lacrime di gioia e sofferenza tutte racchiuse in un abbraccio che forse vale più di tre punti. Hakan per Rino è uno di quei giocatori insostituibili.

Lo ha sempre detto, non l'ha mai nascosto e lo dimostrano anche i numeri: fin qui ha saltato solo una gara, la prima di campionato con il Napoli per squalifica. Poi sempre in campo. Ventidue presenze, una rete (quella di Bergamo) e 4 assist. Meglio in Europa con una rete e 6 assist in cinque presenze. Sempre in campo in Coppa Italia (1 assist) così come nella sconfitta in Supercoppa. L'amore per Hakan nasce un anno fa, a novembre, dal suo arrivo al Milan.

Un acquisto condiviso con Massimiliano Mirabelli che lo strappò dal Bayer Leverkusen. Un innamoramento dimostrato ancora nei numeri: 31 presenze in campionato, 8 reti e 6 assist per una prima stagione di alti e bassi. Ora Hakan deve confermarsi, deve continuare a essere decisivo. E confermarsi nell'immediato contro l'Empoli, nell'anticipo di venerdì a San Siro.

