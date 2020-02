Luca Uccello

MILANO - «Quel rigore dà fastidio, non riesco a capirlo. Siamo infastiditi». E tanto. Anche il giorno dopo, anche nella domenica surreale del calcio fermato dal Coronavirus. Fa male perché il Milan avrebbe una classifica diversa. Paolo Maldini non ha alzato la voce, non ancora. Non come Commisso. Si è lamentato però della decisione sicuramente discutibile dell'arbitro Calvarese. Il Milan si lamenta della mancata chiamata del Var.

«La non chiamata fa male a tutti. Il Var ha risolto tante cose e l'uso deve essere fatto con un criterio diverso. Perché si va a vedere al Var il gol annullato a Ibra e l'espulsione e la terza volta non si consulta? Non giudicare quel tocco non abbastanza tocco, beh si entra in un altro campo. Ma il tocco sulla palla c'è». Non c'è ancora nessun dossier rossonero nel cassetto ma dopo l'arbitraggio discusso con la Juventus in Coppa Italia ne arriva un altro che certamente penalizza il Milan, lo rallenta nella rincorsa all'Europa che conta.

«Alziamoci più forte». Così Theo Hernandez si è espresso su Instagram pubblicando una foto in cui aiuta Zlatan Ibrahimovic a rialzarsi.

Un messaggio importante seguito da quello di Matteo Gabbia che ha mostrato fiducia sul futuro della stagione rossonera: «Guardiamo avanti, verso i nostri obiettivi». L'obiettivo rimane il quarto posto.

L'unico, che se raggiunto, potrebbe permettere a Stefano Pioli di restare sulla panchina del Milan e scacciare altre strane idee tipo Rangnick. Dispiaceri e gioie.

E la gioia è Ante Rebic. Con quello messo a segno a Firenze, l'attaccante rossonero ha realizzato il suo sesto gol in campionato, il settimo in stagione. Il croato è diventato il primo marcatore dell'annata rossonera in meno di due mesi. Il suo inizio 2020 è scattata una molla consistente, tant'è che l'ex Eintracht, in poco più di un mese, ha realizzato ben sette gol, diventando capocannoniere della stagione rossonera.

Numeri che hanno convinto Casa Milan ha bussare le porte del Francoforte per anticipare il riscatto (non obbligatorio) previsto nel 2021. Paolo Maldini ha garantito l'affare Rebic è staccato da quello Andrè Silva. «Siamo in una trattativa libera. La trattativa con Silva è separata e ci saranno due discorsi differenti».

Il Milan vuole evitare che l'esplosione del croato possa ingolosire altri club europei pronti a inserirsi, a presentare un'offerta irrinunciabile. Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Gianluigi Donnarumma. Il numero 99 costretto a uscire al 7' del secondo tempo della partita del Franchi con la Fiorentina per una botta alla caviglia sinistra patita nei primi 45'. Salterà la Juventus in Coppa Italia?

