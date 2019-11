Luca Uccello

MILANO - Primo contatto: ieri pomeriggio nella sede di via Aldo Rossi. Poi ce ne saranno altri. Perché Mino Raiola vuole capire fino a quanto il Milan è intenzionato a spingersi per (ri)avere Zlatan Ibrahimovic. L'interesse c'è, è forte ma non tanto da presentare un'offerta così alta per strappargli ancora un sì definitivo. Maldini e Boban con la presenza anche di Massara hanno voluto capire le intenzioni del giocatore, se il club rossonero potesse essere ancora desiderato dallo svedese.

Casa Milan fa sul serio e ha già messo sul tavolo un accordo che prevede la durata di 18 mesi, ma le difficoltà si trovano intorno all'ingaggio. Raiola chiede una parte fissa alta, il Milan risponde con bonus da raggiungere.

Ma c'è ancora tempo per chiudere, trovare l'accordo. Perché tra le parti ci si vedrà ancora e non solo per Ibra. Tra le parti si è già discusso di Jack Bonaventura, in scadenza il prossimo 30 giugno, oltre al fatto di aver ufficializzato la procura di Suso, mentre non è stato toccato per ora il discorso relativo al contratto di Gigio Donnarumma e quello di capitan Romagnoli che potrebbe decidere di affidarsi proprio a Raiola. Insomma, il Milan vuole Ibrahimovic per provare il tutto per tutto per tornare in Europa e forse sarà costretto ad accontentare lui e i suo agente per una strategia che coinvolge anche altri giocatori fondamentali per il presente e anche per il futuro rossonero.

Però il club di via Aldo Rossi non è l'unica società interessata. Nei giorni scorsi per Ibrahimovic si era fatto avanti anche il Bologna, con Di Vaio che aveva raggiunto l'attaccante direttamente a Los Angeles per presentargli il progetto di Sinisa Mihajlovic che ha la parola di Zlatan di pensare realmente a diventare il nuovo Baggio. Dal possibile arrivo di Ibra alla possibili partenze di Calhanoglu e Suso.

Alla Bild il centrocampista turco è tornato a parlare del suo futuro ammettendo che «se oggi il Bayern Monaco tornasse da me a cercarmi, questa volta, certamente, non direi di no». Botta e risposta acceso invece tra l'attaccante spagnolo e Matteo Salvini in qualità di tifoso rossonero.

Per il compleanno di Suso il club rossonero gli ha dedicato un post dove è comparso anche il commento del leader della Lega: «Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare». Pronta la risposta polemica di Suso: «Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un Paese che amo».

Giovedì 21 Novembre 2019

