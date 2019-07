Luca Uccello

MILANO - Prima Krunic, poi Bennacer (siamo ai dettagli con gli agenti), ora Veretout, domani un Mister X di qualità, quella che vuole Marco Giampaolo, quella di cui ha bisogno per vincere giocando a pallone.

Boban l'ha fatto capire, lo sforzo economico con o senza cessioni sarà fatto in mezzo al campo, in un reparto ancora con pochi interpreti per via di addii annunciati più o meno importanti. Non c'è ancora un nome, non c'è fretta. Siamo agli inizi e il Milan deve saper cogliere l'occasione, saper sfruttare gli esuberi delle altre squadre.

In questo senso l'idea Ceballos non è ancora tramontata del tutto. Certamente il tecnico rossonero preme, ha fretta di avere a disposizione il prima possibile la rosa al completo perchè sa che a centrocampo non potrà avere con sè almeno fino al 5 di agosto, forse anche il 10, Frank Kessie, uno dei principali protagonisti del Milan della passata stagione, oggi uno dei principali interpreti della Costa D'Avorio impegnato in Coppa d'Africa.

Un'assenza che pesa perché Giampaolo è uno che alla teoria, prima che la pratica, ci tiene tanto, tantissimo. Maldini accompagnato da Boban e Massara incontrerà Daniele Pradè.

Sul tavolo c'è un'offerta di 16 milioni più bonus per il centrocampista francese che va riscritta, va corretta. Il Milan è disposto a inserire il cartellino di Lucas Biglia ma potrebbe non bastare. La Fiorentina non vuole fare regali e l'arrivo di Biglia va deciso con Montella che stima il giocatore, che lo ha già allenato a Milanello ma potrebbe anche dire di no. Ma serve accelerare, cercare di chiudere i discorsi il prima possibile perché, in tutto questo, si è inserito anche il Lione, che osserva interessato gli sviluppi dell'affare legato al centrocampista classe 1993 che piace sempre a Roma e Napoli.

Con i Viola il club rossonero è intenzionato a parlare anche di German Pezzella. Il capitano della Fiorentina rientra tra gli obiettivi per la difesa. Un nome che piace al tecnico che vale 20 milioni. Per ora ritenuti troppi da Casa Milan. Con Borini e Castillejo in partenza (se arrivano offerte naturalmente...), i dirigenti rossoneri avrebbero messo gli occhi su Gaston Pereiro, trequartista e ala del Psv Eindhoven, già nel mirino del Watford. La valutazione dell'uruguagio è di 15 milioni di euro trattabili grazie al contratto in scandenza nel 2020. Ma nella testa di Maldini e Boban c'è sempre l'idea di scommettere su Schick. In cambio la Roma vorrebbe Suso.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

