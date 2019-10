Luca Uccello

MILANO - Prima Giampaolo, poi Pioli al suo annuncio sulla panchina del Milan, ora Jesus Suso. Un hastag tira l'altro e ora quello di tendenza è per l'attaccante spagnolo, contro di lui: #Susoout. Un giocatore messo sotto accusa dal popolo rossonero per non aver chiuso su Calderoni, l'autore del 2-2 del Lecce che ha rovinato il compleanno del tecnico rossonero e non solo.

Colpa sua per i tanti e stanchi tifosi di un Diavolo che all'inferno non ci vogliono più stare. Suso è il giocatore su cui il Milan ha costruito le sue sfortune. Un elemento che condiziona il modulo, il modo di giocare di ogni allenatore. Uno di quelli qualità che possono cambiare la partita, ma che non sempre ci riescono. L'unico allenatore che ha voluto rinunciarci e che l'ha mandato in esilio per sei mesi è stato Sinisa Mihajlovic. L'unico a tener testa all'ultimo Silvio Berlusconi fino all'esonero. Un Milan che con il serbo in panchina aveva conquistato il ritorno in Europa (League) e la finale di Coppa Italia. Tutto perso per colpa di Brocchi.

Ma sul banco degli imputati non c'è solo l'ex Liverpool che in estate nessuno ha voluto (38 milioni la clausola rescissoria). C'è anche Andrea Conti che anche contro il Lecce ha dimostrato limiti che solo Gasperini era riuscito probabilmente a mascherare come con tanti altri giocatori passati sotto le sue mani. Basta pensare allo stesso Suso e a Niang.

Nel mirino dei tifosi è finito per colpa del rigore procurato contro l'undici di Liverani ma anche per prestazioni, quando impiegato, mai decisive.

Appena 17 presenze in tre stagioni di Milan, anni contornati da tanti, troppi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Questa l'unica spiegazione o giustificazione per un giocatore che in estate non è voluto andare via, in prestito a giocare con continuità. Un errore che probabilmente pagherà con altra panchina. Ma se i tifosi hanno preso di mira questi due giocatori, Stefano Pioli, oggi alla ripresa degli allenamenti, deve puntare il mirino a una serie dura di partite che dirà finalmente di che pasta è fatta il Milan. Da domenica (alle 18) all'Olimpico contro la Roma (27 ottobre) a San Siro contro il Napoli dell'amico Ancelotti (23 novembre). Un mese dove i rossoneri affronteranno anche la Spal, la Lazio e la Juventus. A Pioli il lavoro non mancherà di certo, ma avrà bisogno sicuramente di più fortuna, quella venuta a mancare domenica.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

