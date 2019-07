Luca Uccello

MILANO - Poteva starsene ancora qualche giorno in vacanza e invece «sono venuto prima per essere pronto e cominciare il ritiro con il resto della squadra». Gianluigi Donnarumma è un'altra persona, un altro portiere. È cambiato in meglio. Umile e non ha paura di dire grazie al Milan: «Sono molto più maturo, anche se ho solo 20 anni mi sento più uomo. Anche in campo sono migliorato tantissimo in tutto, ma posso migliorare ancora tanto. In ogni allenamento va dato sempre tutto».

Parole pronunciate alla Tv di casa rossonera dove decide di fissare anche l'obiettivo di squadra: «Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa. Dispiace non farla quest'anno, ma come ha detto il mister avremo più tempo per lavorare e tornare dove meritiamo di stare. Non siamo arrivati in Champions per un punto, questo ci darà più forza».

Obiettivo l'Europa dei grandi, da raggiungere in un campionato ancora più difficile per il Milan che non avrà campioni in entrata, che dovrà accontentarsi, che punta tutto sul gioco, su Marco Giampaolo. Parole d'amore, quelle di Gigio: fosse per lui resterebbe qui, per sempre a Milanello.

Ma il futuro del numero uno rossonero non è ancora deciso e Zvonimir Boban lo ha rimesso in discussione per il bene del Milan, Ma da Manchester (sponda United) come da Parigi non arrivano nuove offerte. I primi stanno trattando il rinnovo di De Gea, i francesi hanno già fatto un'offerta al Milan di 20 milioni di euro più il cartellino di Areola, ma da via Aldo Rossi è arrivato un secco no. Il prezzo è di 50 milioni: non si fanno sconti, non si accettano contropartite tecniche. Il messaggio è chiaro.

Chiaro come la volontà di Lucas Paquetà di restare in rossonero. «Io al Psg? Sono solo speculazioni. Sono molto felice al Milan, sono appena arrivato e mi sto adattando. Voglio fare una buona stagione in modo da poter crescere». Passi in avanti per Bennacer, parole del presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi: «Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso nulla di grande. Stanno discutendo dei dettagli, spero si possa risolvere tutto in 24-48 ore. Per Bennacer è una grande opportunità, sarebbe sciocco non prenderla».

Giovedì 11 Luglio 2019

