Luca Uccello

MILANO - Pioli è stato di parola. A chi c'era a Milanello ha fatto leggere la classifica del Milan. Inevitabile farlo. La Champions è un miraggio da inseguire, la zona retrocessione invece è tremendamente più vicina, deve preoccupare.

Ne ha parlato alla squadra, a chi c'era. Perché come al solito, durante la pausa per le Nazionali, il quartiere generale rossonero si svuota. All'appello ne mancavano dodici. Dagli azzurri Donnarumma e Romagnoli fino all'Under 21 Gabbia. Via anche Bennacer, Calhanoglu, Krunic, Paquetà. Ma anche gli scontenti Ricardo Rodriguez, Rebic e Piatek oltre al caso Frank Kessie che spera di poter ritrovare il sorriso con la sua Costa d'Avorio. Il suo addio a gennaio? Possibile ma non al Wolves. A dirlo è il John Marshall, capo scout del club inglese: «C'è stato un interesse, ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa. E a gennaio non credo possa arrivare. A centrocampo abbiamo già tanti giocatori di qualità».

Un problema in più per Casa Milan da risolvere soprattutto se Kessie non tornerà quello di prima. A centrocampo Pioli sembra aver accantonato il Milan cinese e promosso quello costruito in estate dai suoi dirigenti. Fuori Biglia e Kessie, dentro Bennacer e Krunic che con Giampaolo aveva giocato un tempo intero con la Fiorentina prima di tornare a sedersi in panchina.

E proprio da quel reparto, completato da Paquetà, Pioli vuole ripartire, costruire le fondamenta di un Milan che con la Juventus ha saputo giocare alla pari, se non meglio, risultato a parte. E in quel reparto, come in attacco (ma era scontato), la società di via Aldo Rossi cercherà un rinforzo di peso, un titolare che possa dare una mano alla personalità della squadra.

L'ultima voce di mercato per l'attacco che arriva dall'Inghilterra e precisamente dal The Guardian parla di un Milan interessato all'indisciplinato Moises Kean già messo da parte dall'Everton. Il suo agente Mino Raiola ne starebbe parlando con Maldini e Boban. Radiomercato segnala pure l'interessamento per l'olandese Donyell Malen, 20 anni attaccante del Psv, della scuderia di Mino Raiola. Staremo a vedere.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

