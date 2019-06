Luca Uccello

MILANO - Perso Sensi, quasi Veratout (la Roma è in netto vantaggio) senza dimenticare le richieste fuori mercato per il Milan per Torreira e Praet, al dt Paolo Maldini non resta che disobbedire, provare a convincere Daniele De Rossi, poi Ivan Gazidis ad accettare un 36enne che potrebbe aiutare il Diavolo a crescere prima, ad arrivare a quella Champions che a oggi sembra davvero impossibile.

L'ex capitano della Roma ha deciso che vuole continuare a giocare, che vuole restare in Italia e che valuterà le tre offerte fin qui ricevute: Milan, Fiorentina e Sampdoria, rigorosamente in ordine di preferenza del centrocampista che arriverebbe a Milano a parametro zero e con un ingaggio più che sopportabile per le casse rossonere.

Si parla di 3-3,5 milioni netti a stagione per superare la concorrenza di Rocco Commisso. Una scorciatoia a cui i bookmakers non credono: a 1,80 è quotato il suo approdo in maglia Viola, a 2 con quella blucerchiata e solo 4,50 con quella del Milan. Vedremo. Di sicuro Maldini e Boban possono essere due carte importantissime per convincere il giocatore ad accettare di chiudere la sua carriera a Milano.

In parallelo sono continuati i contatti anche con Massimo Ferrero per capire se i 25 milioni per Dennis Praet possono diventare trattabili. A Casa Milan, nel giro di pochi giorni, si sono rivisti gli agenti del centrale turco dello Stoccarda Ozan Kabak. Per il classe 2000, retrocesso con lo Stoccarda, c'è la (forte) concorrenza del Bayern Monaco che però non ha ancora affondato il colpo. Il giocatore cresciuto nel Galatasaray ha una clausola rescissoria di 15 milioni che il Milan sarebbe disposto a pagare. Kabak è forte fisicamente (è alto 1,86 cm), è destro e si sposerebbe a perfezione al fianco di capitan Romagnoli ed è nel giro della Nazionale turca (fin qui ha giocato fino nell'Under 18 segnando anche quattro reti).

Insomma, un profilo su cui la dirigenza rossonera ha intenzione di puntare per costruire una difesa che può contare anche su Musacchio che non lascerà Milano. A sinistra il Torino potrebbe fare un'offerta per Laxalt. Fissato il prezzo anche di Cutrone: 25 milioni di euro. Ci starebbe pensando la Fiorentina.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

