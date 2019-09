Luca Uccello

MILANO - Per Vincenzo Montella Suso è stato il giocatore più forte che abbia mai allenato. Jesus che oggi ha fatto innamorare anche Marco Giampaolo. Classe e imprevidibilità che aveva incuriosito anche Rino Gattuso prima di gettare poi la spugna.

Piaccia o no, lo spagnolo ha una sola posizione in campo e cosa più grave in questo Milan senza troppe stelle è un giocatore dannamente fondamentale, quasi imprescendibile. Mezzala, trequartista, per forza di cose largo a destra da dove riesce a essere micidiale.

Fin qui 180 minuti giocati e una assist vincente, da tre punti contro il Brescia. La prima da trequartista e sconfitta, la seconda largo a destra e decisivo. C'è poco da fare, impossibile cambiargli ruolo, posizione in campo.

Ora il Verona, poi il derby. L'anno scorso con Ringhio seduto in panchina in 35 gare di campionato Suso ha segnato 7 reti, collezionato 9 assist. Stessi numeri anche la stagione precedente, quella vissuta tra Montella e Gattuso (6 gol, 9 assist in 35 gare). Un giocatore dal rendimento sicuro dopo l'esplosione nel Genoa di Gasperini che aveva convinto finalmente il Milan a provarci, a credere su di lui.

Nell'unica stagione di Mihajlovic (sostituito nelle ultime sei da Brocchi) lo spagnolo in 34 gare aveva messo a segno 7 reti e servito 6 assist. Numeri importanti, certamente migliorabili per un giocatore che ha condizionato in queste stagioni il Diavolo e i suoi allenatori. Un giocatore che il Milan era disposto a cedere e che ora è pronto a tenersi stretto, a rinnovargli il contratto, aumentare quella clausola rescissoria di 38 milioni che però quest'estate nessuno ha voluto pagare, nemmeno la Roma.

Intanto dopo averci provato senza successo nell'ultimo giorno del mercato inglese, il Wolverhampton potrebbe tornare alla carica per Franck Kessie a gennaio. Secondo Sky Sports Uk, Patrick Cutrone farebbe da principale sponsor di questa operazione. Secondo il Sun invece Krzystof Piatek sarebbe l'obiettivo del Chelsea. Il giocatore piace molto a Frank Lampard che lo affiancherebbe a Tammy Abraham, dopo le bocciature di Giroud e Batshuayi.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

