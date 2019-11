Luca Uccello

MILANO - Per la Champions League servono punti ma anche rinforzi per il Milan. Lo sa Stefano Pioli, l'hanno capito prima ancora anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban e pure Ivan Gazidis che si è rassegnato all'idea di aiutare il progetto giovani con qualche vecchietto di lusso. Si sogna Ibrahimovic ma anche Ivan Rakitic. Almeno lo sogna fortemente Boban.

Si lavora su un giocatore di 31 anni che attualmente non riesce a trovare spazio nel Barcellona dopo esserne stato un giocatore fondamentale. A gennaio potrebbe essere l'inserimento giusto, di qualità, oltre che d'esperienza, per un centrocampo bisognoso di gente con le palle, ma che sappia usarle. Dentro Rakitic, fuori Kessie? È più che una semplice ipotesi. Krunic sta crescendo, con la Lazio è piaciuto e potrebbe essere lui il suo naturale sostituto. Il centrocampista ivoriano è nel mirino di alcuni club inglesi, su tutti il Wolverhampton di Cutrone (che al Daily Mail ha svelato: «A un certo punto mi hanno messo in una posizione in cui mi sono detto: va bene, devo andarmene. Dopo aver parlato col club ho preso questa decisione»).

Il Milan chiede 25-30 milioni di euro. Potrebbe lasciare anche Calabria ormai preso di mira da San Siro, proprio come era successo a De Sciglio. L'esterno di difesa è finito nel mirino del Siviglia di Monchi che è venuto a vederlo dal vivo anche domenica sera contro la Lazio.

Casa Milan lo valuto in 15-17 milioni di euro. L'alternativa si chiama Mehmet Zeki Celik, terzino destro del Lille. Ma il Milan ha bisogno anche di un difensore centrale. Rimangono vivissimi i nomi di Rugani e Demiral ma attenzione anche a al 28enne Stefan Savic dell'Atletico Madrid. La speranza rossonera è che entro dicembre possa tornare finalmente Mattia Caldara ancora una volta però bloccato da problemi fisici. Ma quello che manca di più oggi al Milan sono i gol dei suoi attaccanti. Il giocatore che tutti i tifosi rossoneri sognano, già da un anno, è Zlatan Ibrahimovic. Un attaccante che vuole tornare in Italia, che tratta con Mihajlovic (Bologna), che sembra però non rientrare nei piani tecnici di Elliott.

Il nome caldo è quello di Rodrigo De Paul un anno fa inseguito dalla Fiorentina, mentre il Real Madrid ha proposto il prestito di Brahim Diaz. Intanto il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani mette a segno un altro grande colpo: l'ex rossonero Gabriel Paletta, svincolato dal Jiangsu Suning, ha firmato un contratto con il club brianzolo fino al 2022.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

