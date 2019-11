Luca Uccello

MILANO - Per l'ultimo assalto all'Europa (e per uscire dalle acque pericolose della classifica...), Stefano Pioli si gioca la sua carta migliore, il Jack Bonaventura. Una carta vincente contro il Napoli.

Una carta che potrebbe essere messa nuovamente sul tavolo del Tardini domenica in una sfida che il Milan non può sbagliare. Non può perché con Parma, poi Bologna e Sassuolo, aspettando poi l'Atalanta, il Diavolo deve prendersi nove punti. Il ritorno di Bonaventura può certamente aiutare perché Jack è uno dei migliori nel suo ruolo, quando non c'è si sente. I suoi allenatori però non hanno mai potuto contare su di lui per tutta una stagione. Fin qui ha giocato solo una partita intera, quella con il Napoli, appunto, con tanto di gol del pareggio.

Con Giampaolo ha fatto cinque panchine su sette gare. Giocando appena 106 minuti. Niente per il valore del giocatore tornato dopo quasi un anno di stop a causa dell'intervento al ginocchio. Poi un altro stop, l'ennesimo di una sfortunata carriera, e ora piano, piano sta tornando, forse più forte di prima. Al Tardini domenica pomeriggio si gioca tanto, una maglia da titolare con Calhanoglu, pronto a tornare a dispozione. Se la gioca con lui ma non dovrebbero esserci problemi perché un posto o da esterno di centrocampo o nel tridente ridisegnato dal tecnico rossonero dovrebbe esserci, essere garantito.

Intanto il Milan perde Leo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro. Il brasiliano starà fuori 3-4 mesi. Ora Caldara è la prima scelta dopo Romagnoli e Musacchio. Quasi scontato l'assalto al bianconero Demiral a gennaio.

Non c'è fine alla crisi di Piatek. Prima l'offerta del Milan a Zlatan Ibrahimovic, poi le voci di un suo ritorno a Genova e ora la possibile panchina contro il Parma in una gara che i rossoneri non possono sbagliare se vogliono tenere ancora viva le speranze europee. Per il momento Pioli non ha ancora deciso, ma crescono le possibilità di vedere Rafael Leao in campo dal primo minuto al Tardini. L'attaccante ex Genoa ha segnato appena tre reti e solo una su azione. Ora la fiducia del tecnico sembra essere scaduta a favore di un giovane su cui Maldini e Boban puntano moltissimo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA