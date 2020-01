Luca Uccello

MILANO - Per fortuna c'è Zlatan Ibrahimovic. Da quando lo svedese è tornato al Milan, i rossoneri hanno vinto cinque partite tra campionato e Coppa Italia, pareggiandone solo una (0-0, con la Samp). Merito suo e di chi come Rebic e Calhanoglu hanno deciso di trasformarsi, diventare giocatori importanti di questo Milan che oggi più che mai torna a credere in un posto in Europa. Fondamentale l'arrivo di Ibra, il cambio di modulo scelto di Pioli e un mercato che ha liberato il Milan di alcuni problemi, di giocatori che non potevano più far parte di questo progetto, di quello futuro.

Ne possono far ancora parte sicuramente Ante Rebic decisamente diverso da quello di inizio stagione, così come Calhanoglu spesso criticato ma decisivo quando serve, quando servono i suoi gol. E a questi due nomi bisogna aggiungerci di diritto anche quello di Samu Castillejo. Tre nuovi giocatori, tre che si possono considerare degli acquisti.

Ma, come detto, è stato fondamentale liberarsi di alcuni giocatori. Il primo a lasciare il Milan è stato Suso. Lo lascia dopo 153 partite, 24 reti e tanti, tantissimi fischi. Il suo futuro è al Siviglia: prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto fissato a 20 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Affare fatto anche con l'Hertha Berlino per Piatek. L'attaccante polacco andrà a giocare in Bundesliga. Al Milan 28 milioni di euro bonus compresi. Kris lascia il Milan dopo un anno esatto e una stagione senza grandi colpi di pistola: quattro gol in campionato (di cui tre rigore) e uno in Coppa Italia contro la Spal. Via anche Ricardo Rodriguez che vola al Psv in prestito con obbligo di riscatto dopo essere stato a un passo dal Napoli. Se Piatek non verrà rimpiazzato discorso diverso per la fascia sinistra dove il Milan ha fatto la sua prima offerta per Matias Vina,

Per l'esterno classe 1997, attualmente in forza al Nacional Montevideo e già nel giro della nazionale uruguaiana, il club di Via Aldo Rossi ha proposto una cifra tra i 6,5 e i 7 milioni più il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Il Nacional, è fermo sui 10 milioni di euro. Il Friburgo ha offerto sette milioni e mezzo di euro all'Anderlecht per Saelemaekers. Il Milan, se vorrà l'esterno belga, dovrà quindi superare la proposta del club tedesco.

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA