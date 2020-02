Luca Uccello

MILANO - Passato a confronto. Quello di Ante Rebic con la Fiorentina: poco utilizzato in una stagione e mezza, per mancanza di fiducia, per una valutazione affrettata (la stessa che stava facendo il Milan se fosse rimasto Giampaolo in panchina). Dalla parte opposta Cutrone, vecchio cuore rossonero, oggi alla Viola dopo un assaggio di Premier League senza grande successo. Due passati che si incrociano, si sfidano con tanta voglia di rivincita. Il primo è diventato un eroe, l'altro non ancora.

Ma nulla è perso per Patrick. Basta pensare alla storia di Rebic che a Firenze ha fallito con Montella, Paulo Sousa e anche con Pioli. All'Eintracht Francoforte ha svoltato e adesso nel Milan (ancora con Pioli), ha segnato 5 gol. A Firenze, arriva nell'agosto 2013, appena 12 presenze in maglia viola, con 3 gol, però, all'attivo tra campionato e coppe, tanto per far capire che di talento ce n'era, in un periodo in cui finì in prestito due volte, una al Lipsia, in Germania, e una mezza al Verona.

La Fiorentina si privò definitivamente di Rebic nell'estate 2016, quando lo cedette all'Eintracht in prestito con obbligo di riscatto per 2 milioni di euro. Ora si scopre che il club di Commisso gode di un 50% sulla futura rivendita. E il Milan all'acquisto dell'attaccante croato, in prestito biennale, ci sta pensando seriamente. Strano il destino. Quella di domani sera al Franchi sarà una partita speciale per Cutrone: 90 presenze, 27 gol in rossonero, prodotto del settore giovanile.

Patrick affronterà per la prima volta il Milan da avversario in una gara sicuramente carica di emozioni. E di emozioni, come è giusto che sia, ne proverà anche Stefano Pioli, che a Firenze ha passato due stagioni prima di dare le dimissioni e arrivare al Milan, lo scorso 9 ottobre. Una Fiorentina che nella gara d'andata a San Siro ha stravinto (1-3), con la miglior partita della gestione Montella. Una di quelle che non è mai riuscito a fare a Milano, sulla panchina del Milan.

Una Viola che oggi in classifica è ancora dietro, come all'andata (alla quinta giornata il Milan aveva 6 punti, la Fiorentina 5). All'Artemio Franchi il tecnico rossonero potrà contare nuovamente su Musacchio (Gabbia dirottato in panchina?) e Calhanoglu. Due recuperi fondamentali per la corsa all'Europa che conta.

