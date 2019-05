Luca Uccello

MILANO - Paolo Maldini più Geoffry Moncada. Questo il piano di Ivan Gazidis per il nuovo Milan. Un ruolo alla Leonardo, da direttore tecnico per l'ex capitano rossonero ancora incerto sul suo futuro. «A breve darò la mia risposta a Gazidis. Non so dire con precisione le tempistiche, ma penso che la risposta arriverà entro questa settimana». I dubbi di Maldini?

«Bisogna vedere tutto, ma le cose vanno raccontate tutte. Beh, diciamo che stare in ufficio non è mai stato l'obiettivo della mia vita. Tornare a Milanello e partecipare alla vita della squadra, invece, è stato molto bello».

Sicuramente la proposta arrivata da Casa Milan è allettante. «Si lo è e mi sento pronto. I tifosi mi aspettano? Si, e io sono qui». Un sì non ancora ufficiale anche se Maldini avrebbe già preso contatto diretto (si dice direttamente a Roma) con Simone Inzaghi che non ne vuole sapere di firmare un contratto da tre anni con la Lazio.

Un ruolo operativo dopo un anno di apprendistato sotto l'ala protettiva di Leo, quello che ha sempre desiderato. I dubbi riguardano come successo al suo predecessore e a Gattuso riguardano il budget, le tempistiche per arrivare in alto, raggiungere gli obiettivi prefissati. Fondamentale sarà la scelta del prossimo tecnico che dovrà essere il valore aggiunto del Milan che dovrà per forza di cose provare a diventare l'Atalanta della prossima stagione e cercare a sorprendere tutti. Ma per la panchina rossonera non c'è solo il fratello di Pippo tra i possibili candidati.

C'è un piano B che comprende Marco Giampaolo ed Eusebio Di Francesco contattato già da Leonardo. Ma esiste anche un piano C. Smentito da alcuni, confermato da alti. Si tratta di Roberto Donadoni. Un milanista per un Milan giovane senza grandi investimenti. Ma nel casting c'è anche Roberto De Zerbi. Di sicuro almeno l'allenatore non sarà straniero. Intanto altro colpo di Gazidis pronto a inserire Shad Forsythe nell'organigramma rossonero.

Si tratta dell'attuale Head of Performance del club londinese. È 45enne e di nazionalità americana e lavora all'Arsenal dal 2014. Nei dieci anni precedenti aveva lavorato per la nazionale della Germania. Infine lettera d'addio (commovente) di Ignazio Abate.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

